Früher spielte Noel Brieden in der Jugend für Schalke, Dortmund und RWE, nun befindet sich der Torwart auf Vereinssuche.

Mit gerade einmal 22 Jahren hat Noel Brieden in seiner jungen Karriere schon einiges erlebt. Ausgebildet wurde der Torwart beim FC Schalke 04 (2013-2016), bei Borussia Dortmund (2016-2018) und Rot-Weiss Essen (2018-2019). Eine bessere Förderung ist in der Jugend kaum möglich. Für RWE spielte er damals in der U17-Bundesliga.

Nach einem Jahr bei der U19-Niederrheinliga-Mannschaft von Arminia Klosterhardt wechselte Brieden im Alter von 18 Jahren zum Oberligisten SpVg Schonnebeck. Dort bestritt er insgesamt vier Pflichtspiele, ehe er 2022 in die USA (STU Bobcats, St. Thomas University) wechselte. Mittlerweile hat der 1,90-Meter-Mann seine Zelte in den Vereinigten Staaten aber wieder abgebrochen und befindet sich in Deutschland auf Vereinssuche.

Beinahe wäre Brieden sogar bei einem Profiklub untergekommen. Das verriet sein Berater Philipp Waack gegenüber RevierSport: "Im letzten Jahr lag Noel ein Angebot von Wehen Wiesbaden vor. Leider war es nur ein Ein-Jahres-Vertrag. Deshalb hatte er sich dazu entschieden, in den USA zu bleiben. Im Sommer ist er dann zurückgekehrt und trainiert seitdem bei Sascha Brandt, dem früheren Torwart-Trainer des MSV Duisburg. Dort hält sich Noel fit."

Es ist am Ende nicht an Noel gescheitert. Meiner Meinung nach hat er definitiv das Potenzial für die Regionalliga, perspektivisch sogar für die 3. Liga. Berater Philipp Waack über Noel Brieden.

Apropos MSV Duisburg: Im September absolvierte der Rechtsfuß ein knapp dreiwöchiges Probetraining bei den Zebras. Brieden machte einen guten Eindruck, aber der MSV entschied sich dann doch gegen die Verpflichtung eines dritten Torhüters. "Es ist am Ende nicht an Noel gescheitert. Meiner Meinung nach hat er definitiv das Potenzial für die Regionalliga, perspektivisch sogar für die 3. Liga. Ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht", erklärte sein Berater.

Der 22-Jährige sucht somit weiter nach einer neuen Herausforderung. Wenn alles optimal läuft, könnte Noel Brieden bereits zur Winterpause bei einem neuen Klub vorgestellt werden. Es wird spannend, wo der Weg des talentierten Keepers hinführt.