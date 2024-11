Und täglich grüßt das Murmeltier. Beim KFC Uerdingen wird quasi im Wochentakt ein neuer Gläubiger vorstellig. Zudem gab es vom Verband eine Geldstrafe.

Die Liste der Menschen, die vom KFC Uerdingen Geld bekommen, ist lang. Wie lang, das weiß bisher niemand, nicht einmal der aktuelle Vorstand, denn der hat auch nach Monaten im Amt noch keinen finalen Überblick, wer alles vom Verein nicht bezahlt wurde.

Das bestätigte KFC-Vorstand Peter Kahstein gegenüber der "RP", die ihn auf eine Forderung vom Athletikzentrum Factory Crefeld mit Inhaber Jörg Bednarzyk ansprach, die sich auf rund 13.000 Euro belaufen soll. Kahstein sagte zur "RP": "So weit sind wir in unserer Aufarbeitung noch nicht, aber natürlich soll jeder sein Geld auch erhalten."

Was ambitioniert erscheint, wenn man sieht, was alles bereits öffentlich ist und was in den diversen Mahnungen noch steckt. Klar ist: Das Busunternehmen, das die Krefelder Mannschaft durch die Regionalliga West fährt, wurde zuletzt nicht bezahlt und somit musste die Mannschaft zum letzten Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV privat anreisen.

Klar ist auch, dass etliche ehemalige Mitarbeiter noch auf ihr Geld warten. Auch Rot-Weiss Essen hat eine fünfstellige Summe aus dem Niederrheinpokal-Spiel beim KFC Uerdingen nicht erhalten. Und die Partie fand im März 2024 statt. Man kann nur erahnen, wie viele offene Posten der Traditionsverein noch hat.





Was zum Chaos rund um die Uerdinger passt: Der KFC muss - wie aus einer amtlichen Mitteilung des Westdeutsche Fußballverbandes hervorgeht - zwei Bußgelder zahlen. In der Summe 150 Euro, das ist bei all den anderen offenen Posten überschaubar.

Der Grund: Nichteinhaltung der Spieltagsabrechnungen gegen Paderborn II und Hohkeppel. Hier wurde auch eine Nachfrist versäumt, was zeigt, durch die letzten Wechsel in der Führungsriege ist der KFC derzeit rund um den Spieltag fast handlungsunfähig.

Abrechnungen können offenbar nicht erstellt werden, Zugänge zum dfb-net wurden offenbar nicht weitergereicht, wodurch am letzten Wochenende der Spielberichtsbogen zu spät und fehlerhaft ausgeführt wurde. Das führt nun vermutlich zum Verlust der drei Punkte, die man gegen den Wuppertaler SV erspielte, durch den Verband - das Urteil ist nach dem Einspruch des WSV noch offen.