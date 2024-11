Teams wie der MSV Duisburg oder früher RWE oder Aachen retten den Zuschauerschnitt in der Regionalliga. Doch wie eine Profiliga kommt die West-Staffel selten daher.

Während der Corona-Pandemie wurde festgelegt: Die Regionalliga West ist eine Profiliga. Mit Blick auf die bisherigen Spielzeiten lässt sich festhalten, dass es schwierig ist, die Liga wirklich fest einzuordnen.

Auf der einen Seite spielten oder spielen hier Vereine wie Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, Alemannia Aachen oder der MSV Duisburg, die alle unter Profibedingungen arbeiten.

Zudem die U23-Teams, die versuchen, über die Regionalliga Talente an die ersten Mannschaften heranzuführen. Doch es gibt auch die anderen Klubs. Wie zum Beispiel den FC Wegberg-Beeck, Türkspor Dortmund, den SV Straelen oder den SC Wiedenbrück.

Ambitionierte Vereine, die aber nicht unter Profibedingungen arbeiten, die teils Schwierigkeiten haben, die Rahmenbedingungen zu erfüllen, um mit der nicht perfekten Infrastruktur überhaupt für den Spielbetrieb zugelassen zu werden. Oder wie Türkspor Dortmund in der laufenden Serie - die ausweichen müssen, weil sie keine Heimstätte haben.





Das schlägt sich auch in den Zuschauerzahlen nieder. In jedem Jahr nach der Corona-Pandemie gab es ein oder zwei Zugpferde. Erst war es Rot-Weiss Essen mit 9600 Besuchern im Schnitt. Danach kam Alemannia Aachen mit rund 9300 Fans pro Heimspiel. Als Aachen aufstieg, stieg die Euphorie fast ins Unermessliche. 19.708 Zuschauer pro Heimspiel pilgerten in der letzten Spielzeit auf den Tivoli.

In der laufenden Saison ist der MSV das Zugpferd. Bisher kamen im Schnitt 15.286 Besucher zu den Heimspielen. Bleibt der MSV oben dabei, wird der Schnitt sicher noch ausgebaut werden können.

Auf der anderen Seite gibt es in jedem Jahr etliche Vereine, nicht nur die U23-Teams, die in der Profiliga Regionalliga nicht mal 1000 Zuschauer pro Heimspiel begrüßen dürfen. Aktuell sind es neun Teams, die diese Grenze nicht durchbrechen. In der Saison 2021/22 waren es sogar 13.

Was zeigt: In Wahrheit ist die Regionalliga vermutlich eine Mischliga, in der einige Teams ausbilden wollen, einige wenige die 3. Liga als Ziel haben, für den Rest ist diese vierte Liga aber das höchste der Gefühle, für das ein oder andere Team war die Regionalliga sogar eine Nummer zu groß.

Überblick über die letzten Spielzeiten

2024/25 - aktueller Stand :

Zuschauer im Schnitt: 2.269

Team mit dem besten Schnitt: MSV Duisburg (15.286)

Teams, die weniger als 1000 Besucher im Schnitt hatten: 9

2023/24 :

Zuschauer im Schnitt: 2.232

Team mit dem besten Schnitt: Alemannia Aachen (19.708)

Teams, die weniger als 1000 Besucher im Schnitt hatten: 11

2022/23 :

Zuschauer im Schnitt: 1.837

Team mit dem besten Schnitt: Alemannia Aachen (9.297)

Teams, die weniger als 1000 Besucher im Schnitt hatten: 11

2021/22 :

Zuschauer im Schnitt: 1.678

Team mit dem besten Schnitt: Rot-Weiss Essen (9.400)

Teams, die weniger als 1000 Besucher im Schnitt hatten: 13