Der KFC Uerdingen hat mit 2:1 den West-Schlager beim Wuppertaler SV für sich entschieden. Doch die Punkte könnten trotzdem in Wuppertal bleiben. So zumindest laut einem Medienbericht.

Das wäre bitter! Und irgendwie würde das alles zur chaotischen Lage rund um den KFC Uerdingen zusammenpassen. Aber das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Wovon ist die Rede?

Der KFC gewann mit einer - einmal mehr - leidenschaftlichen und eindrucksvollen Leistung mit 2:1 beim Wuppertaler SV. Doch am Ende könnte der Kampf für nichts gewesen sein.

Zumindest, wenn es nach einem Bericht der "Westdeutschen Zeitung" geht. Denn beim genauen Hinschauen auf den Aufstellungsbogen, der den Medienvertretern vor einem Spiel zur Verfügung gestellt wird und auch RS vorliegt, fehlt der KFC-Spieler Joyce Tshitoku.

Weiter: Der "WZ" ist bei den Wechseln aufgefallen, dass der KFC Uerdingen einen Wechselfehler begangen haben soll. Oder anders gesagt: Tshitoku stand nicht auf dem Aufstellungsbogen, wurde aber in der 81. Minute für Nazzareno Ciccarelli eingewechselt.

Aber: RevierSport recherchierte weiter - und, siehe da: Auf "fussball.de", dem offiziellen Portal des Deutschen Fußballbundes (DFB), ist auf dem digitalen Spielberichtsbogen der Name von Tshitoku als Ersatzspieler notiert. Also hat der KFC Uerdingen wohl doch alles richtig gemacht und der Medienbericht der Kollegen der "WZ" sorgt nur für etwas Verwirrung.

Fakt ist auch: Tshitoku war spielberechtigt und absolvierte in dieser Saison auch schon 13 von 14 Begegnungen für die Krefelder. Rene Lewejohann, Trainer des KFC Uerdingen, wollte sich am späten Samstagabend auf RevierSport-Nachfrage nicht zu diesem kleinen Wirr-Warr äußern.

Zuvor hatte seine Mannschaft schließlich sportlich geliefert - und das obwohl sie in der Vorbereitung auf das Spiel im Stadion am Zoo gestört wurde. Weil der KFC Uerdingen das Bus-Unternehmen, das die Mannschaft zu den Regionalligaspielen fährt, nicht bezahlte, fuhr diesmal kein Mannschaftsbus vor die Grotenburg vor, um die Spieler nach Wuppertal zu bringen. Diese mussten auf ihre Privat-PKWs ausweichen. Doch auch das konnte die Lewejohann-Mannschaft nicht am Sieg im West-Schlager in Wuppertal hindern. Und wohl auch nicht das Fehlen von Tshitoku auf dem nicht-digitalen Aufstellungsbogen.