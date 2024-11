Die Sportfreunde Lotte mussten nach dem 1:2 beim 1. FC Düren nun auch einen Heimniederlage einstecken.

Mit einem Sieg über den 1. FC Köln II hätten die Sportfreunde Lotte zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der Regionalliga West übernehmen können. Doch daraus wurde nichts.

Nach dem 1:2 beim 1. FC Düren folgte vor 899 Fans am Lotter Kreuz eine Heimniederlage gegen den 1. FC Köln. Arda Süne (26.) erzielte das Tor des Tages zum 1:0 für den FC-Nachwuchs.

"In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir gehen per schönem Distanzschuss in Führung und gehen damit auch in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte habe ich eigentlich nur ein Kampfspiel gesehen, ein echter Abnutzungskampf. Wir sind sehr glücklich, dass wir auch in dieser Art und Weise, bei so einem starken Gegner mit 1:0 gewonnen zu haben", analysierte Evangelos Sbonias, Trainer der Zweitvertretung des Zweitligisten 1. FC Köln.

Fabian Lübbers, Lottes Aufstiegstrainer, sah eine ähnliche Partie wie sein Gegenüber. Lübbers war an diesem Tag mit seiner Mannschaft nicht zufrieden und bilanzierte auf der Pressekonferenz: "Die erste Hälfte läuft für uns sehr bitter, dass wir aus drei Hochkarätern kein Tor machen und letztendlich mit 0:1 in die Pause gehen. Da haben wir beim Gegentor den Gegner eigentlich eingeladen. Im zweiten Durchgang habe ich keine großen Torchancen gesehen - weder für uns, noch für die Kölner. Wir waren an diesem Tag irgendwie nicht so da vom Kopf her, um die wichtigen zweiten Bälle zu gewinnen."

Die Statistik zum Spiel

Sportfreunde Lotte: Beckemeyer – Lübke (46. Brodersen), Hartmann (46. Thaqi), Mensah, Wiegel (58. Ufuk) – Elezi, Krasniqi – Nyuydine (70. Determann), Demaj, Holzweiler (78. Schaub) – Heider

1. FC Köln II: Blazic – Akmestanli, Özkan, Telle, Sponsel – Strauch (86. Saliger), Höger (71. Salger), Kujovic (86. Soldo), Süne (66. Krautkrämer) – Schmid, Joao Pinto (71. von der Hitz)

Tor: 0:1 Süne (27.)

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)

Zuschauer: 899