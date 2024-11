Gute Leistungen werden belohnt! Die Regionalliga West wird auch international beobachtet. Das beweist diese Personalie.

"Glückwunsch, Malek! Im November ist unser MSV-Torjäger Malek Fakhro erstmals auf Länderspielreise unterwegs: Mit dem Team des Libanon spielt Fakhro jeweils auswärts am 14. November gegen die thailändische Auswahl und am 19. November gegen Myanmar", schreibt der MSV Duisburg am Freitagabend (1. November) auf seinen Social-Media-Kanälen.

Fakhro hatte erst jüngst für den MSV gegen seinen Ex-Klub 1. FC Bocholt getroffen und seinen Beitrag zum 4:2-Sieg am Hünting geleistet. Die Folge: Die Duisburger führen nach 13 Spieltagen wieder die Regionalliga-West-Tabelle an.

Nun folgte für den Stürmer, der in dieser Saison bis dato drei Tore und in der vergangenen Serie 15 Treffer erzielte, eine ganz persönliche Ehre. RevierSport fragte bei Fakhro nach, wie denn seine Gefühlslage nach Bekanntgabe der Nationalmannschaftseinladung aussieht.

Fakhro sagte: "Natürlich bin ich sehr, sehr stolz, dass ich für die Nationalmannschaft meines Heimatlandes nominiert wurde und ein Teil dieser Mannschaft sein darf. Klar: Die Situation ist aktuell im Libanon sehr schwer. Nichtsdestotrotz freue ich mich über die Nominierung und will natürlich meinen Teil dazu leisten, damit die Menschen im Libanon aufgrund positiver Ergebnisse der Nationalmannschaft wieder für einen Moment glücklicher sein können. Ich will mich für weitere Länderspiel-Berufungen empfehlen und gesund wieder nach Duisburg zurückkehren."





Der 26-jährige Fakhro ist in Essen geboren und lebt seit seiner Geburt ununterbrochen in der Ruhrmetropole. "Ich spreche die Sprache schon sehr gut. Trotzdem wird das, so glaube ich, nochmal etwas anderes sein und bestimmt werden die Jungs sagen, dass das der Malek aus Deutschland ist (lacht). Aber ich hoffe, dass ich gut aufgenommen werde und dann will ich mit guten Leistungen mir den nötigen Respekt im Kader erarbeiten."

Von einer Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko kann Malek Fakhro nicht mehr träumen. Der Libanon, der noch nie bei einer WM dabei war, scheiterte bereits in seiner Qualifikations-Gruppe an Australien und Palästina.

Am 11. November geht es für Fakhro von Düsseldorf aus über Dubai nach Bangkok. Fakhro erzählt: "Das ist alles wirklich top organisiert. Ich habe schon die Bestätigung meiner Flüge bekommen. Nach dem Thailand-Spiel in Bangkok fliegen wir dann mit der Mannschaft weiter zum Test nach Myanmar. Von dort aus geht es für mich dann am 20. November wieder über Bangkok und Dubai nach Düsseldorf."