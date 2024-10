Der FC Schalke 04 spielt nicht nur in der 2. Bundesliga eine enttäuschende Saison. Ähnlich ergeht es der U23-Mannschaft in der Regionalliga. Jetzt kommt eine Verstärkung.

Die U23-Mannschaft des FC Schalke 04 hat sich noch einmal mit einem vereinslosen Spieler verstärkt.

Bereits am Wochenende spielberechtigt: Phil Kemper schließt sich mit sofortiger Wirkung der königsblauen U23 an. Der 22-Jährige, der defensiv variabel einsetzbar ist, am liebsten aber als Linksverteidiger agiert, wird für die Königsblauen schon beim Auswärtsspiel am Samstag (2. November, 14 Uhr) gegen Eintracht Hohkeppel am Ball sein.

"Phil hat eine gute fußballerische Ausbildung durchlaufen und kennt die Regionalliga West aus den vergangenen Jahren sehr gut. Er kann in der Defensive alle Positionen besetzen und braucht keine Eingewöhnungszeit. Ich freue mich sehr, dass es geklappt und er sich für Schalke und die Knappenschmiede entschieden hat", sagt Schalke-II-Trainer Jakob Fimpel.

Bis Sommer 2024 schnürte Kemper seine Fußballschuhe für Borussia Mönchengladbachs Zweitvertretung, die ebenfalls in der Regionalliga West antritt und aktuell zu den Spitzenmannschaften gehört. Der 1,90 Meter große Abwehrmann durchlief zudem sämtliche Jugendmannschaften bei Bayer 04 Leverkusen. Neben 88 Spielen in der Regionalliga sammelte Kemper auch Erfahrungen in den Junioren-Bundesligen und in der Youth League.

FC Schalke 04 II: Nur zwei Siege in zwölf Begegnungen

Die Schalker Reserve spielte eine bis dato verheerende Serie und steht mit nur acht Punkten aus zwölf Spielen auf dem vorletzten Platz. Das rettende Ufer der Regionalliga West ist aktuell vier Punkte entfernt.

Die Fimpel-Mannschaft ist seit zehn Spielen ohne Sieg. Nur an den ersten beiden Spieltagen - 2:0 in Wiedenbrück und 2:1 gegen KFC Uerdingen - gab es die bisherigen zwei Saisonsiege. Vor der Winterpause geht es für die S04-Reserve noch nach Hohkeppel, gegen SC Paderborn II, zu Türkspor Dortmund, zu Fortuna Düsseldorf II, gegen Fortuna Köln und gegen den SC Wiedenbrück. Bis dahin sollten Neuzugang Kemper und seine Mannschaftskollegen noch ordentlich punkten, um Weihnachten über den Strich zu stehen.