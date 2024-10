Regionalligist KFC Uerdingen kommt gegen Fortuna Düsseldorf II nach einem Rückstand zurück und feiert den Punktgewinn wie einen Sieg.

Beim KFC Uerdingen läuft es sportlich gesehen weiterhin rund. Der Aufsteiger spielt in der Regionalliga West eine bislang gute und konstante Saison. Am 13. Spieltag war die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf zu Gast in der Grotenburg.

Nach einem Rückstand erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Rene Lewejohann einen verdienten Punkt. Durch den Punktgewinn steht der KFC mit 17 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz und damit im sportlich gesicherten Mittelfeld.

Noch in der ersten Hälfte gab es eine verletzungsbedingte Auswechslung beim KFC. Daniel Michel musste ausgewechselt werden, hielt sich die Brust und wurde daraufhin von Sanitätern in den Innenraum des Stadions gebracht. Lewejohann hielt sich nach der Partie über eine mögliche Diagnose bedeckt: "Neuigkeiten gibt es noch nicht wirklich. Er ist stabil und alles ist unter Kontrolle. Er ist in guter Hand und wird momentan noch betreut."

Während der KFC zur Halbzeitpause noch mit 0:1 hinten lag, kamen die Uerdinger durch große Moral zurück und hatten sogar die Chance auf die Führung. Dementsprechend stolz zeigte sich der Trainer nach Abpfiff der Partie:

"Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Das ist für uns ein gefühlter Sieg und ein wichtiger Punkt für die Moral. Ein Punkt für die harte Arbeit, die die Mannschaft Tag für Tag absolviert und dafür, dass sie alles, was drumherum passiert, versucht auszublenden. Die Moral in der zweiten Hälfte, so zurückzukommen und unbedingt einen Punkt mitnehmen zu wollen, ist für uns Balsam für die Seele. Jetzt gilt es, den Fokus auf die nächste Partie zu legen."

Jens Langeneke, Trainer der U23 von Fortuna Düsseldorf, sah ebenfalls ein gerechtes Unentschieden: "Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir eine gute Leistung gezeigt und sind verdient in Führung gegangen. Im Nachhinein können wir uns den Vorwurf machen, dass wir nicht mit einer klareren Führung in die Halbzeit gegangen sind. Bei diesem Spielstand war es in der zweiten Halbzeit dann ein offener Schlagabtausch. Drei Punkte wären dann auch zu viel gewesen. Am Ende können und müssen wir mit diesem Punkt leben."