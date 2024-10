Der MSV Duisburg stellt mit sieben Gegentoren die beste Abwehr der Regionalliga West. Deutschlandweit kann das ein Traditionsklub sogar noch toppen.

Wer aufsteigen will, der braucht nicht nur viele Tore, sondern vor allem auch eine solide Abwehr. In der Regionalliga West gilt das aktuell nur bedingt, auch wenn sich der MSV Duisburg mit seinen gerade einmal sieben Gegentreffern in elf Spielen in Position gebracht hat.

Dritter sind die Zebras aktuell. Die erwähnten sieben Gegentreffer sind mit Abstand Tiefstwert der Liga. Die beste Offensive stellen sie mit 21 Toren allerdings bei weitem nicht. Da macht Tabellenführer Sportfreunde Lotte niemand etwas vor. 32 Treffer in zwölf Spielen sind ligaweit einsame Spitze.

Die beste Defensive der Liga bekommt es am Freitag, 25. Oktober, 19:30 Uhr, mit dem 1. FC Köln II zu tun. "Sie sind eine sehr junge, gute Mannschaft mit einigen Erfahrenen. Wegen der Transfersperre ist der ein oder andere hochgezogen worden. Dennoch kommen aus der U19 immer wieder sehr talentierte Spieler hoch", analysierte MSV-Trainer Dietmar Hirsch.

Geht es nach ihm, kommt am Freitag kein Gegentor hinzu. Welche Regionalliga-Teams können es deutschlandweit mit der Duisburger Defensive aufnehmen? Die Übersicht.

Regionalliga Nord

Der Spielplan ist ein wenig verzerrt, doch die beste Defensive stellt derzeit der SV Meppen. Der Traditionsklub hat in 13 Ligaspielen nur elf Gegentore kassiert. In der Tabelle reicht das für Platz sechs. Auch mit zwei Siegen in den Nachholspielen ist die Tabellenführung aber kein Thema.

Regionalliga Nordost

Die Defensive des 1. FC Lokomotive Leipzig steht noch stabiler als die der Zebras. Sechs Gegentore in zwölf Spielen, Platz eins, noch keine Niederlage, acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Hertha BSC II. Chapeau.

Regionalliga Südwest

Den Tiefstwert von 14 Gegentoren stellen gleich drei Klubs: Die TSG 1899 Hoffenheim II (Platz zwei), die Kickers Offenbach (Platz drei) - und die elftplatzierte SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Weil es mit 15 Treffern aus 13 Spielen aber in der Offensive hapert, reicht es nicht für mehr.

Regionalliga Bayern

Die SpVgg Bayreuth musste nach 16 Spielen gerade einmal zwölf Gegentore schlucken und steckt als Tabellenzweiter mittendrin im Aufstiegsrennen. Tabellenführer Schweinfurt musste fünf Gegentreffer mehr hinnehmen, hat aber auch einen Zähler mehr auf dem Konto.