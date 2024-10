Sunay Acar will beim 1. FC Bocholt mit einem Auftaktsieg gegen Tabellenführer Lotte am Samstag (19.10, 14 Uhr) etwas einleiten, was Vorgänger Mehnert fehlte: sportliche Konstanz.

In Bocholt herrscht am Wochenende der Ausnahmezustand. Am 18.10 startet die traditionelle alljährliche Bocholter Kirmes, bei der über 500.000 Besucher in der 70.000-Einwohner-Stadt erwartet werden. Die Polzei wird daher dankbar sein, dass der 1. FC Bocholt am Samstag, 19.10, zu den Sportfreunden nach Lotte reisen muss und damit keine Extra-Belastung durch ein Heimspiel am Hünting darstellt.

Für den neuen Cheftrainer der "Schwatten", Sunay Acar, hätte es sicherlich leichtere Aufgaben für sein erstes Pflichtspiel beim neuen Klub gegeben. Lotte hat einen beachtlichen Lauf, ist wettbewerbsübergreifend seit sechs Spielen ungeschlagen und grüßt damit von der Tabellenspitze der Regionalliga West. Die letzte Niederlage setzte es Anfang September bei der 1:4-Klatsche gegen Rot-Weiß Oberhausen zu Hause am Lotter Kreuz.

Ein entsprechend schwieriger Pflichtspielauftakt für den Bocholter Neu-Coach, der nach einer Woche im Amt von seiner neuen Mannschaft schwärmt: "Die ersten Eindrücke sind sehr gut. Der Charakter und der Zusammenhalt in der Mannschaft sind hervorragend. Es macht Riesenspaß."

Der 46-Jährige stand zuletzt beim KFC Uerdingen unter Vertrag, arbeitete zuvor für den SV Straelen, der sich aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb zurückziehen musste und trainierte den VfB Homberg in der Regionalliga.

Jetzt also Bocholt. Sein erstes Testspiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, konnte sich sehen lassen: Nur mit 1:2 unterlag Bocholt dem FC Viktoria Köln, der auf Rang sechs in Liga drei steht. "In Köln haben wir schon ein gutes Spiel gemacht, phasenweise sehr gut, aber die Gegentore waren zu einfach. Bisher bin ich aber mit der Leistung der Mannschaft und den Trainingsabläufen sehr zufrieden", resümiert Acar nach seiner ersten Partie mit der neuen Mannschaft.

Acar folgt auf Interimscoach Christopher Schorch und Björn Mehnert, dem es nicht gelang, für konstanten Erfolg zu sorgen. Genau hier will Acar ansetzen: "Wir wollen diese Schwankungen rauskriegen: Mal ein gutes Spiel, dann wieder ein schlechtes Spiel. Auch die Nackenschläge innerhalb der Spiele. Wir brauchen Stabilität im Zentrum und müssen unnötige Fehler vermeiden, damit Kontinuität ins Spiel kommt. Daran arbeiten wir."

In der Pressekonferenz vor der schwierigen Partie in Lotte lobt Acar den Gegner. "Ich erwarte ein enges Spiel. Lotte hat gerade einen Lauf, wie wir ihn vergangenes Jahr hatten. Sie machen es sehr gut, sind eine unheimlich stabile und homogene Mannschaft. Für uns gilt aber, auch da was zu holen."

Und damit bestenfalls einen Lauf zu starten: Denn bei fehlender Konstanz herrscht in Bocholt keine Jobgarantie. Björn Mehnert musste dies schmerzlich erfahren. Der Klub hat große Ambitionen: Langfristig wird wohl die dritte Liga angepeilt.