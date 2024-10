Der MSV Duisburg ist in der Regionalliga West wieder in Fahrt gekommen. Die Breite im Kader ist dabei ein großes Plus, sorgt bei manchem Spieler aber auch für Unzufriedenheit.

Der MSV Duisburg um Trainer Dietmar Hirsch erhält zurzeit viel Lob, der Kader liefert sowohl in der Regionalliga West als auch im Niederrheinpokal ab. Ein großer, qualitativ tief besetzter Kader sorgt aber auch für Unzufriedenheit.

Sinnbildlich dafür stehen die Aussagen von Verteidiger Franko Uzelac, der bislang fast ausschließlich im Pokal spielen durfte. "Es fällt mir schwer", sagte der 29 Jahre alte Innenverteidiger nach dem Pokalspiel bei der SSVg Velbert, bei dem er ein Tor zum 3:0-Erfolg beisteuerte. "Ich war in jedem Verein, in dem ich bisher war, Führungsspieler, Kapitän. Hier ist die Situation nun einmal so und die muss ich so annehmen."

Trainer Hirsch äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Regionalliga-Spiel gegen den 1. FC Düren auch über seinen großen Kader und die unzufriedenen Spieler. "Franko ist ein erfahrener Spieler, der bislang wenige Einsatzzeiten erhalten hat. Er respektiert aber die Leistungen der Spieler, die vor ihm stehen."

Das sind Alexander Hahn und Tobias Fleckstein, die im bisherigen Saisonverlauf starke Leistungen zeigten und sich dementsprechend fest gespielt haben. Gerade einmal sieben Gegentore schluckte der MSV in den ersten zehn Partien – Ligaspitze! "Die beiden machen einen Superjob", lobte Hirsch sein eingespieltes Abwehrzentrum. "Das muss man dann auch respektieren."

Wenn viele Spieler einsatzfähig sind, warten auf uns als Trainerteam nun einmal harte Entscheidungen. Es ist nie einfach, jemanden aus dem Kader streichen zu müssen. Dietmar Hirsch

Zudem ist mit Joshua Bitter ein weiterer Spieler wieder dabei, der diese Position ebenfalls spielen kann und laut Hirsch "inzwischen voll im Saft" steht. Gegen den SC Wiedenbrück, die zweite Mannschaft von Schalke 04 und den SV Rödinghausen stand Uzelac nicht einmal im Kader.

"Das hat dann weniger mit der Qualität als mit anderen Dingen zu tun", verrät Hirsch. "Ich muss die U23-Regel einhalten, also vier Spieler im Kader haben, die unter 23 Jahre alt sind. Und manchmal hat es auch taktische Gründe, bei denen ich überlege, ob ich noch einen Verteidiger oder lieber einen Angreifer auf der Bank haben will. Wenn viele Spieler einsatzfähig sind, warten auf uns als Trainerteam nun einmal harte Entscheidungen. Es ist nie einfach, jemanden aus dem Kader streichen zu müssen."

Große Tiefe im Kader sorgt für schwierige Entscheidungen

Das klingt alles nicht danach, als würde gerade Uzelac schnell in die Mannschaft rutschen, auch wenn Hirsch betont: "Wir haben im Pokalspiel auch die Qualität der Jungs gesehen, die weniger gespielt haben bislang. Ich will da keinen speziell herausheben, aber ich kann nur sagen, die Saison ist lang. Wir werden jeden Spieler benötigen." Für den MSV geht es am Samstag (19. Oktober) erst einmal gegen den 1. FC Düren weiter.