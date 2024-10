Der KFC Uerdingen hat den nächsten Sieg in der Regionalliga West eingefahren. Gegen die U21 des SC Paderborn siegten die Krefelder mit 3:1.

Elf Spiele, fünf Siege, ein Remis, fünf Niederlagen: Der KFC Uerdingen spielt nach der Rückkehr in die 4. Liga eine starke Regionalliga-West-Saison. Den fünften Dreier landete die Mannschaft von Trainer Rene Lewejohann mit viel Leidenschaft und einem überragenden Ron Meyer im Tor beim 3:1-Erfolg über den SC Paderborn II. Der Lohn: Platz acht!

Der KFC Uerdingen erwischte gegen die U21 des SC Paderborn den besseren Start.

Ein toller Angriff der Mannschaft von Rene Lewejohann: Rawley St. John wurde über links geschickt und legte sich den Ball auf den rechten Fuß, seine Flanke legte Hamadi Al Ghaddioui stark mit der Brust auf Ben Klefisch ab, der nochmals quer schob. Dort stand Jeff-Denis Fehr goldrichtig und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. 1:0 für die Gastgeber nach zwölf Minuten.

Der KFC führte zwar, doch das Spiel machte der Gast aus Paderborn. Das 1:1 lag irgendwie in der Luft - und dann klingelte es nach 20 Minuten auch im KFC-Kasten: Adrian Bravo Sanchez flankte den Ball auf die andere Seite des Fünfers, nach einem Kopfball monierte der SCP Handspiel, die Pfeife von Schiedsrichter Cedric Gottschalk blieb aber stumm. Bravo Sanchez’ Nachschuss ging noch drüber, nach dem Abstoß aber spielten die Gäste sofort einen langen Ball, schlagartig stand Vega Zambrano vor dem Tor und erzielte den verdienten Ausgleich.

So spielten KFC Uerdingen und SC Paderborn II KFC Uerdingen Meyer - Klump (65. Ngambia Dzonga), Tshitoku, Stappmann, Langer - Fehr (90.+1, Akrobor-Boateng), Klefisch, Ramusovic (65. Brdaric), St. John (65. Werner) - Ciccarelli (84. Mahmud Hasan), Al Ghaddioui SC Paderborn II: Willeke - Floerke, Amedick, Böhmer (72. Langfeld) - Stamm (63. Ritter), Zambrano, Krumme, Bravo Sanchez, Pledl (46. Bäuerle) - De Jong, Brandt (83. Gleissner) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk Tore: 1:0 Fehr (12.), 1:1 Zambrano (20.), 2:1 Fehr (46.), 3:1 Werner (87.) Gelbe Karten: Ngambia Dzonga - Zambrano, Floerke Zuschauer: 2000

Nach dem 1:1 versuchte der KFC wieder die Initiative zu ergreifen und lief beinahe in einen Konter. Nach einem Ballverlust des KFC ging es schnell, David Stamm (31.) durfte mit der Kugel über die gesamte gegnerische Hälfte laufen und schloss aus rund 20 Metern ab - Ron Meyer im Uerdinger Gehäuse parierte.

Kurz vor der Halbzeit dann das: Stamm (41.) flankte den Ball in die Mitte, an Freund und Feind vorbei, die Kugel landete bei Marco Pledl, der den Ball nochmals in die Mitte brachte, dort kam Travis De Jong aus fünf Metern ganz frei zum Kopfball – und köpfte rechts vorbei. Unfassbares Glück für die Krefelder, die in Durchgang zwei stärker werden mussten.

Und das wurden sie auch. Wahnsinn! Da pennten die Paderborner noch im Kollektiv. Der KFC spielte mit dem Wiederanpfiff einen langen Ball, Fehr (46.) war frei durch und lupfte den Ball über Nico Willeke. 2:1 Uerdingen!

Die Krefelder konterten klug und wollten das dritte Tor - die 56. Minute: St. John eroberte den Ball auf links, wartete aber zu lange, sodass sein Pass in die Spitze geblockt wurde. Eigentlich eine verheißungsvolle Drei-gegen-drei-Situation, die St. John aber liegenließ.

Es folgte eine Phase, in der der KFC das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite hatte: Erst verpasste der eingewechselte Luis Floerke (68.), der wenige Meter ganz blank vor Meyer stand, per Kopf. Dann kratzte Meyer (71.) eine verunglückte Paderborner Flanke gerade noch so von der Linie.

Dann die 78. Minute, das musste eigentlich der Ausgleich sein, aber die Paderborner wollten das Krefelder Geschenk nicht annehmen: Floerke erlief einen verunglückten Rückpass auf Meyer und wollte den Ball gekonnt ins Tor spitzeln, doch Meyer konnte den Ball mit einer guten Tat noch zur Ecke lenken. Noel Werner (87.) machte alles klar und erzielte das 3:1 für den KFC.