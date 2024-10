Benjamin Girth war Teil der Drittliga-Abstiegsmannschaft des MSV Duisburg. Bei seinem neuen Klub, den Würzburger Kickers, legte der Angreifer einen starken Start hin.

Zwei Jahre lief Stürmer Benjamin Girth in der 3. Liga für den MSV Duisburg auf. In der vergangenen Saison stieg er mit den Zebras sang- und klanglos in die Regionalliga ab. Der gebürtige Magdeburger unterschrieb daraufhin in der Regionalliga Bayern bei den Würzbürger Kickers.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei den Würzburger Kickers und möchte mit meiner Erfahrung zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Der Verein hat ein klares Ziel vor Augen, und ich möchte helfen, den Aufstieg in die dritte Liga zu meistern", sagte Girth nach Bekanntgabe seines Wechsels.

Für den Vorjahresmeister der Bayern-Staffel, der in den Aufstiegsspielen gegen Hannover 96 II denkbar knapp den Gang in die 3. Liga verpasste, verlief der Saisonstart holprig. Trainer Markus Zschische, der erst seit Sommer im Amt war, musste bereits nach sieben Ligaspielen, in denen die Kickers drei Siege feierten, dreimal verloren und ein Remis holten, gehen. Seitdem geht es bei den Würzburgern, die seit dem 23. September von Ex-Bundesliga-Profi Martin Lanig trainiert werden, wieder bergauf.

Torjäger Girth hat sich trotz des unruhigen Auftakts seines Klubs seit Tag eins stark eingefügt. In zwölf Meisterschaftsspielen stand er in der Startelf. Nur eine Partie verpasste der Stürmer, der in seiner Duisburger Zeit häufiger von Verletzungen ausgebremst wurde, krankheitsbedingt. In den vergangenen beiden Drittliga-Saisons beim MSV absolvierte er insgesamt 35 Ligaspiele, in denen er acht Tore erzielte und weitere fünf Vorlagen beisteuerte.

Und dass der 32-Jährige einen ausgeprägten Torriecher hat, stellte er in Würzburg bereits öfter unter Beweis: Sieben Saisontore hat Girth schon auf dem Konto, dazu legte er zwei weitere Tore auf. Damit ist er der Toptorschütze seines Teams und liegt in der Torjägerliste der Regionalliga Bayern auf dem vierten Platz. Die Kickers belegen nach dem 13. Spieltag Platz fünf in der Tabelle, acht Zähler hinter dem Tabellenführer 1. FC Schweinfurt. Um den Aufstiegsambitionen doch noch gerecht zu werden, benötigen die Würzburger weiterhin die Tore des formstarken Ex-Duisburgers.