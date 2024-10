Fast einen Monat nach der Beurlaubung von Björn Mehnert hat der 1. FC Bocholt einen neuen Trainer gefunden

Am 16. September 2024 wurde Björn Mehnert von seinen Aufgaben beim 1. FC Bocholt entbunden. Der Fußballlehrer besitzt am Hünting jedoch noch ein gültiges Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2026. Sein Nachfolger steht nun fest.

Rund einen Monat später wird nach Interimscoach Christopher Schorch - zwei Siege, eine Niederlage - ein neuer Mann an der Seitenlinie übernehmen.

Wie RevierSport erfuhr, wird am Donnerstag (10. Oktober 2024) Sunay Acar seine Unterschrift unter einen Arbeitsvertrag beim amtierenden Regionalliga-West-Vizemeister setzen. Sein Debüt als Bocholt-Coach wird der 46-jährige Acar dann schon am Samstag geben, wenn der 1. FC unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Viktoria Köln testet.

Acar war zuletzt bis zum 30. Juni 2026 an den KFC Uerdingen gebunden. Der gebürtige Duisburger trat seinen Job an der Grotenburg - RevierSport berichtete - zwar nie an, hatte aber eben ein gültiges Arbeitspapier, das in den letzten Tagen aufgelöst werden konnte. Somit steht der Unterschrift Acars in Bocholt nichts mehr im Wege.

Der A-Lizenzinhaber gilt als ein Top-Motivator, der die Sprache der Spieler spricht. Ähnlich wie Bocholts ehemaliger Erfolgstrainer Dietmar Hirsch, der aktuell mit dem MSV Duisburg die Regionalliga-West-Tabelle anführt.

1. FC Bocholt: Acar arbeitete zuletzt beim SV Straelen und VfB Homberg

Acar zeigte schon in Diensten des VfB Homberg und SV Straelen, dass er mit vermeintlichen Underdogs große Mannschaften ärgern kann. Nun ist der 1. FC Bocholt als gut geführter und ambitionierter Viertligist der nächste Karriereeschritt des Familienvaters aus Duisburg. Seinen Job am Düsseldorfer Flughafen als Sicherheitsmann hatte er schon vor Wochen aufgegeben, um sich voll auf den Fußball zu konzentrieren. Schließlich wird auch beim 1. FC Bocholt unter Profibedingungen gearbeitet.

Die letzten Partien gegen Borussia Mönchengladbach II (2:4) und Wuppertaler SV (5:1) hatte Acar von der Tribüne aus beobachtet. In einem Pflichtspiel wird er seine neue Mannschaft am 19. Oktober (Samstag, 14 Uhr) im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte betreuen.