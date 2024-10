Während es in den vergangenen Woche hinter den Kulissen beim KFC Uerdingen immer wieder Ärger gab, liefert die Mannschaft in der Regionalliga seit Spieltag eins ab.

Das Chaos in den Gremien scheint beim KFC Uerdingen beendet zu sein. Der neue Vorstand wurde vorgestellt und auch offiziell bestätigt.

Dass das ganze Theater, das sich seit Wochen rund um die Grotenburg zieht, den Trainer und Mannschaft überhaupt nicht tangierte, beweist ein Blick auf die Tabelle. Rene Lewejohann und seine Schützlinge holten aus den ersten zehn Spielen 13 Punkte. Das hatte dem KFC unter diesen schwierigen Bedingungen kaum jemand zugetraut.

"Ich sehe die Entwicklung der Mannschaft im Gesamten sehr positiv. Wir stehen im Mittelfeld. Das ist eine schöne Momentaufnahme. Bis zum Winter gilt es jetzt noch einmal Vollgas zu geben. Jetzt werden die Plätze tiefer, das Wetter mieser und die Gegner ekeliger - hier müssen wir auch unseren Mann stehen und zeigen, welchen tollen Charakter dieses Team besitzt", sagt Lewejohann gegenüber RevierSport.

Adam Tolba, Uerdingens Linksaußen, zeigte bis dato sehr gute Leistungen - acht Spiele, zwei Tore, eine Vorlage und wurde nun belohnt. Seit Montag, 8. Oktober, weilt der 19-jährige in Essen geborene Tolba in Ägypten. "Er hat eine Einladung zur U20-Nationalmannschaft seines Landes erhalten. Ich freue mich sehr für den jungen. Das hat er sich mit harter und ehrlicher Arbeit auch verdient", lobt Lewejohann, der den letztjährigen U19-Spieler des VfL Bochum binnen weniger Monate zum Nationalspieler formte.

Der KFC Uerdingen gewann ein Testspiel gegen Verbandsligist Horsthausen mit 3:0. Noel Werner Gianluca Rizzo und Jonathan Ndosimau-Masisa trafen für die Mannschaft von Rene Lewejohann.

Lewejohann ergänzt: "Adam ist das Aushängeschild unserer jungen Spieler. Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, junge Talente weiterzuentwickeln. Adam spiegelt diesen Weg perfekt wider und dürfte für die vielen anderen jungen Spielern ein Vorbild und Ansporn sein."

Schon am Samstag (12. Oktober, 14 Uhr) können sich die KFC-Spieler wieder von ihrer besten Seite zeigen. Dann ist die U21 des SC Paderborn in der Grotenburg zu Gast. Dass die Ostwestfalen in dieser Spielzeit schon den Wuppertaler SV, MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen in ihre Schranken gewiesen haben, weiß auch Lewejohann.

Der 40-Jährige sagt: "Paderborn ist ein Nachwuchsmannschaft, die schon einige Attribute des Männerfußballs mitbringt. Das wird für uns wieder eine tolle Herausforderung, der wir uns gemeinsam mit unserem fantastischen Publikum gerne stellen"