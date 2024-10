Der 1. FC Bocholt spielt in der Regionalliga West bislang eine durchwachsene Saison. Kapitän Jan Holldack zeigt sich von der Unruhe rund um die Trainersuche ziemlich unbeindruckt.

Jan Holldack ist Kapitän beim 1. FC Bocholt. Der Vize-Meister der Regionalliga West erlebt bislang eine durwachsene Saison.

Nach sieben Spieltagen wurde Cheftrainer Björn Mehnert entlassen. Dieser übernahm den Job erst zur neuen Saison, musste jedoch nach nur sieben Punkten und einem enttäuschenden 12. Tabellenplatz seinen Posten räumen.

Seitdem trainiert der eigentliche Sportchef Christopher Schorch die Mannschaft. Seine Bilanz: drei Spiele, zwei Siege.

Am vergangenen Spieltag konnte seine Mannschaft einen 5:1-Erfolg beim Wuppertaler SV feiern. Dennoch wird Interimstrainer Schorch den Posten vermutlich abgeben: „Ich habe nicht die Lizenz dafür und aufgrund meiner anderen Verpflichtungen als Sportchef auch nicht die Zeit dafür“, stellte er im Nachgang des Spiels gegen Wuppertal klar.





Holldack zeigte sich dennoch zufrieden mit der Arbeit des Interimsocachs, der über keine Trainerlizenz verfügt. Holldack: „Das Trainerteam hat das hervorragend gemacht. Sie haben die Stimmung trotz der schwierigen letzten Wochen hochgehalten und insgesamt hatten wir auch eine super Trainingswoche. Umso schöner ist es, sich am Ende dieser Woche mit drei Punkten zu belohnen.”

Für den 28-Jährigen, der als Kapitän ganz nah an der Mannschaft dran ist, hat die aktuelle Unruhe um die Trainersuche keinen Einfluss auf das Team: „Wir sind so ein eingeschworener Haufen und denken darüber gar nicht weiter nach. Wir geben jedes Spiel einhundert Prozent und machen das auch so weiter. Die Trainerfrage muss dann der Verein klären.”

Trotzdem scheint klar, dass sich Holldack auf den dritten Trainer innerhalb von drei Monaten einstellen muss. Als Kapitän dient er als erster Ansprechpartner und Sprachrohr für einen neuen Trainer: „Man nimmt es am Ende so, wie es kommt. Ich muss mich daran nicht gewöhnen und habe auch gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Es kommt Woche für Woche ein wichtiges Spiel und auf das fokussiere ich mich im Moment“, erklärt der 28-Jährige seine momentane Situation.

Trotz eines durchwachsenen Starts hat Holldack mit dem 1. FC Bocholt ein klares Ziel: „Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen und nach diesem Auftritt erstmal eine kleine Serie starten. Ich fühle mich momentan sehr wohl in Bocholt und bin gespannt, was wir noch erreichen können."