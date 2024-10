Läuft der KFC Uerdingen am kommenden Spieltag mit Thomas Platzers Firma "Gangbild" auf der Brust auf? Ein offizielles Statement vom Verein gibt es nicht. RevierSport hat nachgehakt.

Seit Wochen sucht Regionalligist KFC Uerdingen nach einem neuen Hauptsponsor. Die Chronologie der vergangenen acht Tage: Am Donnerstag, 26. September, holte der erste Vorsitzende des Klubs, Thomas Platzer, dann auf einer Pressekonferenz zum Rundumschlag aus.

Wegen angeblicher Falschberichterstattung dieser Redaktion habe sich die Unterschrift eines neuen Hauptsponsors verzögert. Am Samstag, 28. September, würden die Verantwortlichen des möglichen neuen Hauptsponsors das Heimspiel gegen Eintracht Hohkeppel besuchen und sich ein Bild der Lage vor Ort machen. Anschließend würde über eine Zu- oder Absage entschieden werden.

Am Sonntag, 29. September, präsentierte Platzer in einem Krefelder Lokalmedium dann seine Firma "Gangbild" als neuen Hauptsponsor. 300.000 Euro solle der Verein für diese Saison erhalten, "Gangbild" schon am kommenden Spieltag auf der Trikotbrust stehen. Am Dienstag, 1. Oktober, bezeichnete Sportvorstand Adalet Güner in einer WhatsApp-Nachricht an die Jugendtrainer des Vereins Platzers Firma ebenfalls als neuen Hauptsponsor.

Doch auch am Mittwoch, 2. Oktober, gab es dahingehend kein offizielles Statement des Vereins. Das nächste Spiel beim 1. FC Köln II steigt am Samstag, 5. Oktober, 14 Uhr. RevierSport hakte am Mittwochmittag also an verschiedenen Stellen nach, wie es um den neuen Hauptsponsor bestellt ist.

So erreichte diese Redaktion Nils Gehlings, den Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Er verwies in der Frage an Platzer, habe selbst keine weiteren Infos. Also stellte RevierSport eine Anfrage an Kai Murek, Pressesprecher des KFC, mit der Bitte um Beantwortung binnen 24 Stunden. Derartige Fristen sind in der Branche üblich.

Mureks Antwort auf die Frage, wieso der Verein den bisher nur medial verkündeten Hauptsponsor nicht offiziell vermeldet hat, kam bereits am Mittwochnachmittag: "Eine Veröffentlichung des Sponsorings über die Vereinsmedien ist noch nicht erfolgt, da die entsprechenden Verträge noch nicht unterschrieben vorliegen. Erst dann wird es offiziell verkündet." Dementsprechend seien auch die Trikots noch nicht fertig bedruckt.

Von Platzer selbst erhielt RevierSport leider keine Antwort. Auch die restlichen Fragen blieben bis Donnerstagmittag, 16 Uhr, unkommentiert.

Diese Fragen hat RevierSport noch gestellt:

Auf der Pressekonferenz vom Donnerstag, 26. September, hatte Herr Platzer gesagt, dass sich die Unterschrift eines neuen Hauptsponsors aufgrund von Falschberichterstattung (unserer Redaktion) verzögert habe und eine Delegation das Heimspiel gegen Eintracht Hohkeppel im Stadion besuche. Anschließend würde die Entscheidung über eine Unterschrift fallen. Da nun "Gangbild" als Hauptsponsor auftritt, ergibt sich für mich folgende Frage: Wieso musste sich Herr Platzer mit seiner eigenen Firma ein Bild vom KFC Uerdingen, dessen Vorstand er als erster Vorsitzender vorsteht, machen?

Es ist natürlich möglich, dass Platzer und "Gangbild" als "Notlösung" eingesprungen sind, weil ein möglicher anderer Hauptsponsor abgesprungen ist. Deshalb hat diese Redaktion mit der gestellten Frage versucht, den gesamten Vorgang nachzuvollziehen.

In welchen Zeiträumen/Raten wird die Summe von 300.000 Euro an den KFC Uerdingen bezahlt?

Welchen Zeitraum der zukünftigen Finanzierung sichern Sie damit ab (Anmerkung: Der Verwaltungsrat hat in seinem Schreiben an die Mitglieder behauptet, dass der Vorstand ihm gegenüber noch nicht sichergestellt habe, dass die Saison durchfinanziert sei)?

Inwiefern soll das Geld genutzt werden, um die Gehaltsforderungen weiterer Parteien (etwa Ex-Spieler und Ex-Trainer) zu begleichen?