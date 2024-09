Der MSV Duisburg ist in der Regionalliga West zurück an der Spitze. Auch in anderen Staffeln stehen Traditionsklubs an der Spitze.

Würden die Regionalliga-Saisons in Deutschland jetzt beendet werden, hätten die Traditionalisten im Fußball ihre helle Freude. Im Westen hat sich der MSV Duisburg an die Spitze gesetzt. Tobias Fleckstein hat die Meidericher in der neunten Minute der Nachspielzeit erlöst und beim FC Schalke 04 auf 2:1 gestellt.

"Unglaublich! Ich habe immer schon davon geträumt, in der Nachspielzeit das Siegtor zu machen. Hier mit den Fans zu jubeln, war unglaublich und ich freue mich sehr. Wirklich Wahnsinn", sagte Duisburgs Nummer fünf anschließend gegenüber RevierSport.

Nach der schwachen Darbietung in der ersten Halbzeit gegen extrem motivierte Schalker, hätte wohl kaum jemand noch auf einen Sieg des neuen Tabellenführers gesetzt. Doch der MSV steigerte sich im zweiten Durchgang und sicherte sich den Dreier mit dem nötigen Quäntchen Glück.

So führen die Zebras nach neun Spieltagen im Westen die Regionalliga an - und belegen einen von drei sicheren Aufstiegsplätzen in Deutschland. Den vierten Aufsteiger spielen die Meister der Regionalligen Nord und Nordost aus. So ist die Lage in den anderen Staffeln.

Regionalliga Nord: Havelse geht unter, bleibt aber vorne

Der Vorsprung des TSV Havelse ist enorm. Acht Punkte trennen den Spitzenreiter der Regionalliga Nord vom ersten Verfolger Kickers Emden. Mit einem Dreier gegen den SV Meppen hätte Havelse auf elf Punkte wegziehen können - verlor aber mit 0:4. Meppen befindet sich auf Platz vier in Lauerstellung, ebenso wie Phönix Lübeck, die noch ein Spiel in der Hinterhand haben.

Regionalliga Nordost: Jena schwächelt, Lok Leipzig marschiert vorneweg

Der FC Carl-Zeiss Jena ist perfekt in die Saison gestartet, schwächelt jetzt aber seit Wochen. Das nutzte Lokomotive Leipzig, die am Wochenende mit 3:1 in Meuselwitz gewonnen haben. Mit vier Punkten Vorsprung auf die Thüringer steuert das Team von Jochen Seitz derzeit auf die Aufsteigsspiele zu.

Regionalliga Südwest: Ex-Essener Ron Berlinski schießt Offenbach zum nächsten Sieg

Jahrelang in der Versenkung verschwunden, erstrahlen auch die Kickers Offenbach in neuem Glanz. Am Wochenende gab es für das Team des ehemaligen RWE-Trainers Christian Neidhart einen 6:2-Sieg. Doppelpack: Ron Berlinski. An der Tabellenspitze bleibt es eng, doch Offenbach steht auf Platz eins.

Regionalliga Bayern: Schweinfurt feiert Mega-Start

In der Regionalliga Bayern bringt sich der 1. FC Schweinfurt 05 in Position. In einem Jahr, in dem die Bayern einend direkten Aufstiegsplatz sicher haben, sind die Schnüdel mit neun Siegen und zwei Pleiten gestartet. Zuletzt gab es einen 2:0-Erfolg in Ansbach.