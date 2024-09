Regionalligist MSV Duisburg feierte auf Schalke einen Last-Minute-Sieg (2:1). Tobias Fleckstein avancierte zum umjubelten Matchwinner.

Tobias Fleckstein wurde in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet. Von 2007 bis 2018 spielte der robuste Innenverteidiger für die Knappen und durchlief auf Schalke sämtliche Juniorenmannschaften.

Seit 2020 trägt er das Trikot des MSV Duisburg - und am Samstagabend feierte Fleckstein dann eine ganz emotionale Rückkehr nach Gelsenkirchen. Was war passiert?

Beim Auswärtsspiel der Zebras im Parkstadion gegen die U23 von Schalke 04 stand es 1:1, bis Fleckstein in der 99. Minute eine Flanke von Jonas Michelbrink zum 2:1 ins Gehäuse der Schalker köpfte.

Es folgte Ekstase pur im Fanblock der 1000 mitgereisten Gäste. Dass der 25-Jährige zum Matchwinner avancierte und seinen ersten Liga-Treffer seit Februar 2023 (damals beim 4:0 gegen Zwickau) erzielte, erfüllte Fleckstein mit Stolz.

"Unglaublich! Ich habe immer schon davon geträumt, in der Nachspielzeit das Siegtor zu machen. Hier mit den Fans zu jubeln, war unglaublich und ich freue mich sehr. Wirklich Wahnsinn", sagte Duisburgs Nummer fünf beim anschließenden Interview.

Nach der schwachen Darbietung in der ersten Halbzeit gegen extrem motivierte Schalker, hätte wohl kaum jemand noch auf einen Sieg des neuen Tabellenführers gesetzt. Doch der MSV steigerte sich im zweiten Durchgang und sicherte sich den Dreier mit dem nötigen Quäntchen Glück.





"Das war ein sehr hartes Stück Arbeit. Die erste Halbzeit war leider zum Vergessen. Da konnten wir froh sein, dass es nur 0:1 steht. In der zweiten Hälfte haben wir dann alles probiert. Es zeichnet auch eine Mannschaft aus, wenn sie so spät noch ein Tor erzielt. Wir glauben immer an uns", analysierte der Duisburger Matchwinner.

Halbzeitansprache sorgt für Wende

Entscheidend war wohl auch die Halbzeitansprache von Dietmar Hirsch, die Wirkung hinterließ: "Der Trainer hat gesagt, dass wir männlicher auftreten müssen. Wir haben gegen eine sehr junge Mannschaft gespielt, uns aber trotzdem den Schneid abkaufen lassen. In der zweiten Hälfte haben wir es dann besser umgesetzt."