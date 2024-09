Rot-Weiß Oberhausen wurde ausgebremst. Die Siegesserie ist beendet und auch die Tabellenführung musste RWO abgeben.

Rot-Weiß Oberhausen ist wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Oder vielleicht anders ausgedrückt: Beim SC Paderborn II folgte ein Tritt auf die Euphoriebremse.

Zuletzt lief es für RWO perfekt und nach acht Spielen grüßten die Kleeblätter auch von der Regionalliga-West-Spitze. Diese musste sie nun nach dem 1:3 bei der U21 des SC Paderborn - RevierSport berichtete - erst einmal wieder abgeben.

Doppelt bitter: Neben dem Spiel verlor RWO schon nach einer Viertelstunde auch Ausnahmekönner Moritz Stoppelkamp, der verletzt ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose steht noch aus.

"Ich hatte das schon letzte Woche angesprochen, die Jungs sind an der Kante mit der Englischen Woche in den Knochen. Es kommt aktuell einfach viel zusammen, was wir nicht vollumfänglich kompensieren können", sagte Sebastian Gunkel nach der Partie.

Zum Spiel meinte der RWO-Coach: "Trotzdem starten wir super in die Partie und haben die erste halbe Stunde auch völlig im Griff. Nach dem berechtigten Elfmeter müssen wir einfach nachlegen und viel mehr am Drücker bleiben. Da wir das nicht schafften fällt das 1:1, wenn auch etwas unglücklich. In der zweiten Hälfte konnten wir dann nicht mehr nachlegen und uns kaum Torchancen erarbeiten. Weil Paderborn das besser machte, geht das Ergebnis in Summe in Ordnung. Unterm Strich haben wir sehr viele einfache Fehler gemacht, die dem Gegner oft erst Möglichkeiten gegeben hatten. Wir haben es nicht geschafft, die notwendige Ruhe in unserem Spielaufbau zu bekommen und auch Variabilität missen lassen. In der Vorbereitung zu Torchancen waren wir damit nicht genau genug."

Am nächsten Wochenende (Sonntag, 6. Oktober, 14 Uhr) geht es für Oberhausen mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II weiter. Dann will RWO wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Abwehrspieler Nico Klaß meinte nach der Pleite in Paderborn: "Das ist eins ehr enttäuschendes Ergebnis hintenraus. Die ersten 30 Minuten waren gut von uns, die Führung war absolut gerechtfertigt. Wir hätten konsequenter auf das 2:0 gehen müssen und haben stattdessen Paderborn mehr ins Spiel kommen lassen. Die Konsequenz war dann, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett an den Gastgeber abgegeben haben. Wir sind in sehr viele Konter gelaufen, was uns so einfach nicht passieren darf. Wir müssen mutig bleiben aber auch unseren Plan im Spiel umsetzen. Das hat nicht geklappt. Gegen Düsseldorf müssen wir volle Konzentration am Ball beweisen. Dann bin ich mir sicher, kommen wir wieder in die Erfolgsspur."