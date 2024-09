Regionalligist MSV Duisburg gastiert am Samstag im Parkstadion bei Schalke II. Für Dietmar Hirsch wird es ein besonderes Spiel.

Für Dietmar Hirsch wird die Partie im Schalker Parkstadion am Samstagabend (28. September, 20 Uhr) auch eine Reise in die Vergangenheit. Wir gehen über 23 Jahre zurück in den Mai 2001. Am 34. und letzten Bundesliga-Spieltag trifft der FC Schalke 04 auf die SpVgg Unterhaching. Es ist das letzte Spiel im alten Parkstadion.

In einer denkwürdigen Partie dreht Schalke einen 0:2- sowie 2:3-Rückstand und gewinnt mit 5:3. Für vier Minuten ist S04 Meister, dann erzielt Patrik Andersson für Bayern München den späten 1:1-Ausgleich in Hamburg und entreißt Schalke die sichergeglaubte Meisterschale.

90 Minuten auf dem Platz stand Dietmar Hirsch bei dieser historischen Partie im Parkstadion, allerdings im Trikot der Gäste. Zu dieser Zeit spielte der heute 52-Jährige bei Unterhaching und absolvierte in der besagten Saison 2000/01 22 Bundesliga-Partien. Nach diesem Spiel auf Schalke war nicht nur die Trauer bei den Hausherren groß, auch ganz Unterhaching vergoss nach dem feststehenden Abstieg Tränen.

Nun kehrt Hirsch als Trainer des MSV Duisburg ins Parkstadion zurück. Am neunten Regionalliga West-Spieltag möchte der Ex-Profi bei Schalkes U23 den sechsten Dreier einfahren. Zuvor erinnerte er sich aber an das Spiel von 2001 zurück:

Wir hatten da andere Probleme als die gescheiterten Feierlichkeiten der Schalker. An dem Tag hatten wir uns auch nicht damit beschäftigt, dass es das letzte Spiel im Parkstadion war. Ich war aber auf jeden Fall dabei. Es war im Nachhinein schon - vorsichtig gesagt - historisch. Dietmar Hirsch.

"Ich habe das letzte Spiel damals im alten Parkstadion gemacht. Da war Schalke kurz Meister der Herzen. Wir haben leider 3:5 verloren und sind an diesem Tag mit Unterhaching aus der Bundesliga abgestiegen. Wir hatten da andere Probleme als die gescheiterten Feierlichkeiten der Schalker. An dem Tag hatten wir uns auch nicht damit beschäftigt, dass es das letzte Spiel im Parkstadion war. Ich war aber auf jeden Fall dabei. Es war im Nachhinein schon - vorsichtig gesagt - historisch. Jetzt kommen wir dahin und es ist nicht mehr das ganze Parkstadion da, das hat sich alles verändert."

Zum kommenden Gegner - Schalke II steht aktuell auf einem Abstiegsplatz - sagte Hirsch am Donnerstag: "Man könnte vermuten, dass der Gegner verunsichert ist. Wenn man sich aber die zweite Halbzeit in Wuppertal angeschaut hat, dann war das keine verunsicherte Mannschaft. Sie haben Wuppertal hinten reingedrängt und hatten viele Torraumszenen. Was fehlte, war die Effektivität im Angriffsdrittel. Sie haben vier, fünfmal hintereinander verloren, aber sie brechen jetzt auch nicht weg."