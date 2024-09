Beim KFC Uerdingen geht es hinter den Kulissen - mal wieder - drunter und drüber. Sportlich ist der Aufsteiger in der Regionalliga West angekommen.

Man könnte meinen: Nichts Neues beim KFC Uerdingen - und das schon seit Jahren nicht mehr. Immer wieder wird der Traditionsklub von finanziellen Problemen und Verbindlichkeiten eingeholt.

So auch dieser Tage - RevierSport berichtete. Hinzu kommt noch ein interner Machtkampf. Wie RS erfuhr, stehen sich hier zwei Parteien gegenüber.

Eine Partei ist der Vorstand um Sebastian Thißen und Andreas Scholten und die andere Gruppierung besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Platzer, Sportvorstand Adalet Güner sowie Mehmet Eser, der im Hintergrund die Strippen zieht und versucht, den Verein neu aufzustellen.

Thißen und Scholten wollen nach RS-Informationen ohne die Fraktion von Eser weiter arbeiten. Und: Mit Christian Gummert den ehemaligen Vorstandschef, der zuletzt wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis saß, wieder installieren. "Ich gebe dazu keinen Kommentar ab", sagte Gummert auf RevierSport-Nachfrage.

Und weiter geht es: Sollten Scholten, Thißen und Gummert wieder an die Macht kommen, so soll Michel Dinzey wieder Sportchef werden - und: Askin Polat Cheftrainer. Beide waren eigentlich von der Eser-Fraktion angestellt worden. Doch mittlerweile soll das Duo die Seiten gewechselt haben.

Interessant: Wie RS erfuhr, besitzt Ex-Profi Dinzey gar keinen Arbeitsvertrag beim KFC Uerdingen - es soll nur einen Handschlag gegeben haben. Seinen Aufgaben als Sportchef kommt der 51-Jährige seit Wochen nicht mehr nach. Der KFC schweigt zu dieser Personalie.

KFC Uerdingen: Lewejohann ist "Mädchen für alles" und die ärmste Sau

Und da wären wir beim nächsten Thema: Der Sportchef macht seinen Job nicht, Co-Trainer Polat ist seit zwei Wochen aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr an der Seite von Cheftrainer Rene Lewejohann und auch Torwartcoach Dennis Grüger fehlt seit einer Woche im Trainingsbetrieb. Der Grund: aktuell völlig unbekannt.

Lewejohann war für RevierSport nicht zu erreichen. Fakt ist aber, dass der KFC-Coach die ärmste Sau in diesem Chaos ist. Er und seine Mannschaft sind in der Regionalliga längst angekommen und blicken auf neun Punkte aus sieben Spielen zurück. Und noch mehr. Bis auf das 0:2 in Bocholt war der KFC in jeder Partie mindestens ebenbürtig. Zuletzt unterlag man gegen Tabellenführer Rot-Weiß Oberhausen mit 0:1 nach einem fragwürdigen Elfmeter und 3:5 beim 1. FC Düren nach eklatanten individuellen Böcken.

Doch, so ist es aus dem Kreis der Mannschaft zu hören, Lewejohann hat den 30-Mann-Kader im Griff - und dabei ist der 40-Jährige seit geraumer Zeit völlig auf sich alleine gestellt. 30 Spieler in der Regionalliga werden von einer Person trainiert: das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und: In den letzten Tagen mussten Lewejohann und die Spieler zusehen, wie sie die Spielbekleidung und Trainingsklamotten wieder sauber bekommen. Kurzum: Es wurde selbst gewaschen. Denn auch im Betreuerbereich sieht es mau aus.

Vorweg: Die Spieler haben nach RS-Informationen bisher alle - für Juli, August und September - ihre Gehälter überwiesen bekommen. So können sie sich auch komplett auf den Sport konzentrieren und den internen Machtkampf nur am Rande beobachten. Lewejohann ist derjenige, der es schafft, dass die Mannschaft den Fokus auf den Sport legt.

"Ein großer Menschenfänger", solche Stimmen hört RevierSport aus dem KFC-Team. Zudem gilt der ehemalige Zweitligaprofi als ein absoluter Fachmann, der die große Chance in der Regionalliga beim KFC beim Schopfe packt. In dieser Situation ist der Ex-Schalker nicht nur für das Training verantwortlich, sondern ist auch ohne jegliche Unterstützung als Videoanalyst und Psychologe gefragt. Er schafft es augenscheinlich von Woche zu Woche, die Mannschaft sehr gut auf den jeweiligen Gegner einzustellen.

KFC Uerdingen: Lewejohann droht bei Thißen- und Scholten-Sieg das Aus

Bleibt nur abzuwarten, ob "Menschenfänger" Lewejohann noch bleiben darf, falls die Eser-Seite den Machtkampf verlieren sollte. Dann würde wohl Lewejohanns ehemaliger Co-Trainer Polat übernehmen und trotz beruflicher und privater Verpflichtungen Zeit finden, um KFC-Chefcoach zu werden.

Und da wäre noch die für Donnerstag (26. September, 10 Uhr, RevierSport wird per Liveticker berichten, Anm. d. Red.) einberufene Pressekonferenz. Thema: Aktuelle Situation rund um den Verein und die Ausrichtung für die Zukunft.

Unsere Informationen: Platzer, sollte er denn den Machtkampf bis zur PK überleben, soll einen neuen Hauptsponsor vorstellen. Wenn das der Fall sein sollte - und das Trio um Platzer, Güner und Eser bleibt, wäre es wohl das Aus für Thißen und Scholten, die dann wohl keine Zukunft im KFC-Gremium hätten.

Es ist nicht einfach in diesem ganzen KFC-Chaos den Durchblick zu behalten. Auch wir hoffen, dass es am Donnerstag endlich Antworten auf die vielen Fragen der vergangenen Wochen und Monate von den Vereinsvertretern geben wird.