Egal ob im Niederrheinpokal oder der Liga: bei Rot-Weiß Oberhausen läuft es einfach wie am Schnürchen. Wir haben mit Coach Sebastian Gunkel über die Momentaufnahme gesprochen.

Sie sind das Team der Stunde. Rot-Weiß Oberhausen siegte zuletzt in sechs Pflichtspielen in Serie und mit dem Einzug ins Achtelfinale im Niederrheinpokal am Dienstagabend (3:0 gegen DJK Adler Union Frintrop) folgte Sieg Nummer sieben.

Die Siegesserie begann ebenfalls mit einem Erfolg im Niederrheinpokal. Am 14. August feierten die Kleeblätter einen 13:0-Kantersieg über den Landesligisten 1. FC Viersen. Damals appellierte Trainer Sebastian Gunkel noch an die Fans, dass seine Mannschaft noch mehr Zeit benötige, um die Abläufe reinzubekommen.

"Diese Entwicklung wollen wir vorantreiben, doch dies erfordert einen längeren Weg und damit geht Geduld einher. Konstanz ist sowieso das Schwierigste im Fußball", erklärte Gunkel. Stichwort Konstanz - anschließend folgten fünf Siege in Folge in der Liga und damit ging auch die Tabellenführung einher.

Die Fans wurden für ihre Geduld belohnt und sehen aktuell Woche für Woche eine Oberhausener Mannschaft, die sich in jeden Zweikampf für das Kleeblatt wirft. Rot-Weiß scheint die Spielphilosophie Gunkels verinnerlicht zu haben. "Ich denke, dass alle diesen Weg gehen und sich sichtlich wohlfühlen. Aber es ist dann schon eine Qualitätsfrage. Ich hatte am Anfang der Saison gesagt, dass wir eine heterogene Mannschaft haben. Die Abstände sind kleiner geworden. Vor allem die, die hinten dran waren, haben sich rangeschoben. Das ist genau die richtige Richtung. Andersrum wäre es schlecht", erklärt Gunkel lächelnd.

Dennoch: "Es sind bei einigen noch Entwicklungsschritte zu gehen." Ein völlig natürlicher Verlauf, wenn man einen Blick in den RWO-Kader wirft. Doch die Momentaufnahme zeigt: RWO gehört ganz eindeutig zu einem der Spitzenteams der Regionalliga West.

Die Tabellenführung kommt nicht von irgendwoher und die Euphorie im und um den Verein wurde entfacht. Muss Gunkel dort auf die Bremse treten? "Wir müssen für uns gar nichts bremsen. Dahingehend sind wir völlig klar im Kopf. Wir gehen einfach weiter unseren Weg, arbeiten jeden Tag für unser Erfolgserlebnis und nichts anderes interessiert uns momentan."

Der Blick geht beim Coach der Oberhausener stets in Richtung neuer Aufgabe. Die lautet am Wochenende (28. September / 14 Uhr) SC Paderborn II. Das Kleeblatt reist zur U23 nach Paderborn und darf dort erstmals in dieser Saison die Tabellenführung verteidigen.