Die Sportfreunde Lotte haben sich noch einmal mit einem Abwehrspieler verstärkt. Es kommt ein Innenverteidiger ans Lotter Kreuz.

Mit zwölf Gegentoren stellen die Sportfreunde Lotte die schlechteste Abwehrreihe der ersten acht Mannschaften in der Regionalliga West. Vielleicht ist die löchrige Defensive auch ein Grund für diese Nach-Verpflichtung. Ein weiterer Grund: Verletzte Abwehrspieler.

Wie die Sportfreunde Lotte am Montag (23. September) bekanntgaben, verstärkt der Deutsch-Kroate Hans-Juraj Hartmann die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers. Der 22-jährige Innenverteidiger war zuletzt vereinslos und spielte vorher drei Jahre für den FSV Mainz 05 II in der Regionalliga Südwest.

"Juraj war ohnehin schon länger Thema bei uns, aber dennoch wollten wir aufgrund den aktuell vielen verletzten Innenverteidigern noch reagieren. Er hat sich hier schon gut eingelebt beziehungsweise integriert. Das Ganze ist auch nicht neu für ihn", sagt SFL-Coach Lübbers.

Der 1,91 Meter großgewachsene Innenverteidiger mit Regionalliga-Erfahrung wurde im Nachwuchsbereich des hessischen Klubs FSV Neuberg ausgebildet, wie ebenso beim FC Bayern Alzenau, Kickers Offenbach sowie in diversen Nachwuchsmannschaften des Bundesligisten 1. FSV Mainz 05.

Bei den Mainzern war Hartmann schließlich insgesamt 17 Mal in der U19-Bundesliga am Ball und sammelte zuletzt drei Jahre Viertliga-Erfahrung. In der Regionalliga Südwest absolvierte Hartmann, der auch Kapitän der Mainzer Zweitvertretung war, 55 Begegnungen. Dazu gesellen sich außerdem zwei Länderspiel-Auftritte für die kroatische U19. "Die Sportfreunde sind ein attraktiver Verein und aus Drittligazeiten oder dem DFB-Pokal ja gut bekannt", freut sich Hartmann auf die neue Herausforderung in der Regionalliga West.

Aufsteiger Lotte liegt nach acht Spieltagen mit 17 Punkten auf Platz vier - nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Rot-Weiß Oberhausen. Am Freitag (27. September, 19.30 Uhr) geht es für Lotte zum SC Wiedenbrück.