Es brodelt beim KFC Uerdingen: Eine mögliche Insolvenz schwebt über allem. Darüber hinaus wollen die Ultras Krefeld ein Vorstandsduo loswerden. Ein alter Bekannter könnte zurückkehren.

Sportlich schlittert der KFC Uerdingen nach passablem Start in die Regionalliga-Saison nach der jüngsten 3:5-Pleite beim 1. FC Düren in eine Krise. Zwei Punkte trennen die Krefelder noch vom ersten Abstiegsplatz. Und auch neben dem Platz gibt es wieder Schlagzeilen.

Denn am Samstag, 21. September, veröffentlichten die Ultras Krefeld auf ihrer Internetseite eine Stellungnahme zu den aktuellen Entwicklungen im Verein und stellten klare Forderungen. "Die aktive Fanszene fordert gemeinsam den sofortigen Rückzug der Herren Platzer, Güner und Eser", heißt es dort unter anderem, was den Kern der Forderungen zusammenfasst.

Thomas Platzer ist aktuell Vorstandsvorsitzender des KFC. Adalet Güner ist ebenfalls ein Mitglied des Gremiums. Den Vorstand komplettieren Andreas Scholten und Sebastian Thißen. Mehmet Eser hat kein offizielles Amt bei den Krefeldern inne, er soll aber im Hintergrund viele Fäden ziehen und auch Geld bereitgestellt haben.

Platzer, der vom Verwaltungsrat des KFC im Juli zum neuen Vorsitzenden bestimmt wurde, und Eser kennen sich bereits seit Längerem, auch Güner stünde auf der Seite Esers, kritisieren die Ultras. So sichere sich Eser Einfluss bei wichtigen Entscheidungen im Klub. "Da sich der neue Vorsitzende allerdings ein doppeltes Stimmrecht zusichern ließ, steht nun automatisch jede Abstimmung, wenn es um Eser-Interessen geht, mindestens 3:2 pro Eser", heißt es in der Stellungnahme.

KFC Uerdingen: Treffen von Thißen und Fanszene

RevierSport weiß: Am Donnerstagabend, 19. September, gab es ein Treffen zwischen Vorstand und Teilen der Fanszene, Sebastian Thißen war als Teil des KFC-Vorstandes zugegen. Dieser Redaktion liegt eine Sprachnotiz eines Anwesenden vor, dort heißt es. "Eser, Güner und Platzer sind Gift für den Verein. Wenn in acht Tagen von denen noch kein Geld geflossen ist, wonach es ganz schwer aussieht, dann ist der Verein wieder in der Insolvenz."

Wobei hier nicht die externe Strafanzeige gemeint ist, über die RS berichtet hat.

Zurück zu den Ultras: Sie betonten, es gehe ab sofort darum, Thißen und Scholten zu unterstützen. "Die haben noch einen Plan B in der Schublade. Der wird erst greifen, wenn Eser, Güner und Platzer weg sind. Das heißt: Es wird in den nächsten Tagen ein paar Aktionen geben, um die aus dem Verein zu bekommen", heißt es in der Sprachnotiz. Es gibt also zwei Szenarien. Entweder das Trio zieht sich zurück und der Weg für Plan B sei frei, oder Thißen und Scholten könnten aufgeben.

RevierSport weiß: Es deutet einiges darauf hin, dass dieser Plan B eine Rückkehr von Christian Gummert beinhaltet. Zur Erinnerung: Gummert war in diesem Jahr schonmal erster Vorsitzender des KFC Uerdingen, er wurde Mitte Mai allerdings festgenommen. Diese Redaktion hatte berichtet, dass er, mutmaßlich wegen finanzieller Verfehlungen, in Untersuchungshaft gesessen haben soll.

RevierSport liegen zudem Bilder vor, die unter anderem Gummert, Scholten und den Fanbeauftragten Daniel Staude in einer VIP-Loge auf Schalke zeigen. Interessant: In einer geschlossenen Facebookgruppe für KFC-Uerdingen-Fans teilte Staude einen früheren Artikel dieser Redaktion und forderte das Trio zum Rücktritt auf. "Langsam sollten Platzer, Güner und Eser daraus mal Konsequenzen ziehen und verschwinden. Der Plan war vielleicht gut, ist aber leider komplett gescheitert", schreibt der Fanbeauftragte dort. Ein Screenshot liegt der Redaktion vor.

Die Gruppe um Staude, Gummert und Scholten war, gemeinsam mit weiteren Personen, unter anderem Jugendkassierer Dennis Wronski und Geschäftsstellen-Mitarbeiterin Swantje Marx, am Freitagabend gemeinsam beim Schalke-Spiel gegen Darmstadt 98.

Bei einer Neustrukturierung des Vorstandes wäre der Weg für Gummert frei. "Man kann bei Thißen und Scholten davon ausgehen, dass sie zum Wohle des KFC handeln. Bei den anderen weiß man nicht, was die vorhaben", sagt der Absender der Sprachnotiz abschließend.

Eine "Aktion" gegen Eser und Co. gab es schon am Wochenende. "Euer Luftschloss ist geplatzt! Eser-Clan verpisst euch", war am Zaun des Gästeblocks zu lesen. Auch in Richtung des Vorstandsvorsitzenden gab es deutliche Worte: "Platzer - wir haben dich durchschaut - lauf", stand auf einem weiteren Transparent geschrieben.

KFC Uerdingen: Gummert äußert sich gegenüber RevierSport

RevierSport versuchte, die Vorstände Thißen und Scholten zu kontaktieren und sie mit den Erkenntnissen zu konfrontieren. Das Duo war nicht zu erreichen, dafür aber Christian Gummert. RS fragte nach, ob eine Rückkehr in den Vorstand geplant sei: "Möglich ist alles, Stand jetzt ist aber nichts spruchreif. Ich weiß nicht, ob ich es machen wollen würde. Andererseits fühle ich mich nach dem unrühmlichen Ende zuletzt in der Pflicht und wäre der Letzte, der 'nein' sagen würde, sollte ich um Hilfe gebeten werden."

Die dieser Redaktion vorliegenden Bilder aus der Veltins Arena kommentierte Gummert wie folgt: "Ich habe die Gruppe privat eingeladen, um mich für den ganzen Mist von vor einigen Monaten zu entschuldigen." Zudem stellte er klar: "Ich habe dem Verein nicht persönlich geschadet."

Was bleibt, sind viele Fragezeichen rund um die Zusammensetzung des Vorstandes. An der Grotenburg stehen wieder einmal spannende Tage bevor.