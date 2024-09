Regionalligist Kickers Offenbach musste sich beim FSV Mainz 05 II geschlagen geben. So ordnet Christian Neidhart die erste Saisonniederlage ein.

Nun ist es passiert. Am neunten Spieltag kassierte Kickers Offenbach die erste Saisonniederlage. Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest verlor mit 2:4 bei der Zweitvertretung des FSV Mainz 05.

Nach dem Sieg im Topspiel gegen die Stuttgarter Kickers (2:0) in der Vorwoche war diese Pleite der erste, unerwartete Dämpfer in dieser Saison. Insgesamt präsentierte sich Offenbach an diesem neunten Spieltag defensiv einfach zu sorglos.

In der ersten Halbzeit konnten Dimitrij Nazarov (39.) und Boubacar Barry (45.+4) die ersten beiden Führungen der Mainzer noch egalisieren, aber ein Doppelschlag im zweiten Durchgang besiegelte dann die Niederlage. Erst traf der frühere Ahlen-Stürmer David Mamutovic zum 3:2 (66.), ehe Marcel Lukasz Kalemba vier Minuten später den Deckel draufmachte.

"Das war über weite Strecken kein gutes Spiel von uns", analysierte Cheftrainer Christian Neidhart nach dem Abpfiff. Der ehemalige Coach von Rot-Weiss Essen sprach von einer verdienten Niederlage:

"Wir waren in vielen Phasen viel zu fahrig und hatten keine richtige Spielruhe. In der ersten Halbzeit haben wir gegen Widerstände angekämpft und sind auch zweimal zurückgekommen. Wir machen dann aber extreme Fehler, die zu den Gegentoren führen. Gefühlt jeder Fehlpass wurde bestraft. Die Fehlerquote war zu hoch."

Trotz der Niederlage steht der Traditionsklub weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest (18 Punkte). Profitieren vom Patzer des Spitzenreiters könnten die TSG Hoffenheim II, Stuttgarter Kickers und der FSV Frankfurt. Die drei Teams (Kickers und Frankfurt spielen gegeneinander) haben die Chance, mit einem Sieg punktemäßig gleichzuziehen. Zweiter ist aktuell der SC Freiburg II mit 17 Punkten.

Sollte Hoffenheims Zweite mit drei Toren Unterschied bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gewinnen, dann winkt sogar Platz eins für die Elf von Coach Vincent Wagner. Neidhart und Wagner kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei Rot-Weiss Essen.