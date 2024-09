Wer hätte das vor der Saison gedacht? 8. Spieltag in der Regionalliga West und es kommt zum Gipfeltreffen mit Beteiligung der Sportfreunde Lotte.

Samstag, 21. September, 14 Uhr: Die Sportfreunde Lotte empfangen Fortuna Köln. Und das keine x-beliebige Paarung des 8. Spieltags in der Regionalliga West.

Hier trifft der Zweite auf den Tabellenführer - heißt also: Gipfeltreffen am Lotter Kreuz! "Das hört sich doch gut an. Wenn man selbst an einem Spitzenspiel beteiligt ist, dann läuft es sehr ordentlich. Das ist bei uns der Fall. Wir freuen uns auf das Spiel", sagt Fabian Lübbers, Trainer der Sportfreunde Lotte.

Fünf Siege, ein Remis, eine Niederlage: Der Aufsteiger gehört zweifelsohne zu den besten Mannschaften der Liga. Und das nicht nur vom Tabellenplatz sondern auch von der Spielweise her.

"Wir sind eine Mannschaft, die offensiv denkt und gerne Fußball spielt. Das ist aber Fortuna Köln auch. Für mich ist das sowieso die aktuell stärkste Mannschaft der Regionalliga West. Und das ist nicht nur auf ihren ersten Platz bezogen. Sie sind von ihrer Anlage und Spielweise sehr gut. Es kommt die stärkste Mannschaft der Liga nach Lotte. Wir müssen dann auch mal andere Attribute an den Tag legen und noch giftiger, ekeliger sein - ohne, dass wir unser Spiel vergessen. Das wird schon eine sehr spannende Angelegenheit am Samstag", erzählt Lübbers, der aus dem Vollen schöpfen kann.

Das 1:4 im Nachholspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen war für die Lotteraner ein kleiner Stimmungsdämpfer. Dieser hätte laut Lübbers gar nicht passieren müssen. Lübbers: "Wir hätten auch vier Tor erzielen können, haben aber gegen RWO leider einfache Fehler gemacht. Das haben wir dann beim 4:1 in Düsseldorf besser gemacht. Daran wollen wir auch gegen Fortuna anknüpfen."

Rund 1000 Zuschauer besuchen die Spiele der Sportfreunde Lotte in der Regel. Der 32-jährige SFL-Trainer hofft im Gipfeltreffen auf eine größere Kulisse. Lübbers: "Ich hoffe, dass die Fortuna einige hundert Fans mitbringt. Das würde diesem Spiel einen würdigen Rahmen geben. Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall auch zwei attraktiv ausgerichtete Mannschaften freuen."