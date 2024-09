Die U23 des FC Schalke 04 unter der Leitung von Trainer Jakob Fimpel ist nunmehr seit vier Spielen in Folge ohne Punktgewinn.

Der FC Schalke 04 II aus der Regionalliga West befindet sich derzeit in einer sportlichen Krise. Die Mannschaft von Cheftrainer Jakob Fimpel verlor die letzten vier Meisterschaftsspiele in Folge. Zuletzt unterlagen die “Knappen” am 7. Spieltag mit 0:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach II.

Trotz der jüngsten Niederlagenserie starteten die Schalker gut in die laufende Spielzeit und holten an den ersten zwei Spieltagen gegen den SC Wiedenbrück und den KFC Uerdingen jeweils einen Dreier. Danach trennte sich Schalke II mit einem Unentschieden vom SV Rödinghausen. Auf die positiven Ergebnisse zur Beginn der Saison folgten vier Niederlagen gegen den 1. FC Bocholt , den FC Düren, den 1. FC Köln II und zuletzt Gladbach II mit insgesamt 12 Gegentoren.

Auch wenn es den Schalkern nicht gelang, gegen Gladbach das Ruder herumzureißen, sah Fimpel eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft und will in den kommenden Wochen darauf aufbauen. „Das Spiel gegen Gladbach war nicht vergleichbar mit den Niederlagen davor. Ausgenommen das Spiel gegen Bocholt, indem wir über 45 Minuten in Unterzahl spielen mussten”, erklärte Fimpel. „Gegen Gladbach haben wir eine eine andere Leistung gezeigt und nun gilt es, darauf aufzubauen.”





Obwohl es bei Schalke II in den letzten Wochen alles andere als gut läuft, will Fimpel, dass seine Spieler aus dieser Phase etwas lernen und rechnet schon bald damit, den Abwärtstrend stoppen zu können. Wenn es nach dem S04-Trainer geht, am liebsten schon am kommenden Spieltag gegen den Wuppertaler SV.

„Vielleicht hat es auch etwas Positives, dass die Jungs gerade in so einer Situation sind. Lieber jetzt als später, wenn es wirklich ernst wird und es für sie um was richtiges geht. Deshalb können wir aus dieser Situation lernen, auch wenn klar ist, dass ein Erfolgserlebnis mal wieder gut tun würde."

