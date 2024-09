Am 7. Spieltag der Regionalliga West verlor die U23 des FC Schalke 04 mit 0:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach II.

Die U23 des FC Schalke 04 verlor am 7. Spieltag der Regionalliga West mit 0:1 (0:1) gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Durch die Niederlage blieb die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel auch im vierten Spiel in Folge ohne Punktgewinn.

In Halbzeit eins waren Gladbacher klar am Drücker, jedoch brauchten die Gäste bis zur 38. Minute, um ihre Überlegenheit in ein Tor umzumünzen. Nach einer Flanke an den kurzen Pfosten stieg Gladbachs Lion Schweers am höchsten und köpfte den Ball zur Führung ins Netz. Die Schalker hingegen blieben in den ersten 45 Minuten weitestgehend ungefährlich.

Im zweiten Durchgang zeigte Schalke jedoch ein anderes Gesicht und wurde mit zunehmender Spieldauer immer stärker. Beinahe wäre dem S04 sogar der Ausgleich gelungen, aber Timothé Rupil scheiterte nach einer Ecke am stark parierenden Maximilian Neutgens im Kasten der Gladbacher. Auch die kurz darauf folgenden Chancen von Aris Bayindir und Mauro Martinez Zalazar führten nicht zum Torerfolg. Gladbach erspielte sich ebenfalls weitere Chancen, aber am Ende blieb es beim 0:1.

Zwar war S04-Trainer Fimpel mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, jedoch nicht mit der Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit. "Das Spiel war lange offen. Hinten raus haben wir nochmal neue Energie bekommen und vorne mehr Präsenz gezeigt, jedoch fehlt uns die Leichtigkeit und das merkt man extrem. Es ist dann nicht einfach für eine U23, sich Tore zu erarbeiten. Wir haben uns zwar Chancen erarbeitet, aber im Abschluss fehlte uns die Präzision", bilanzierte Fimpel.

Die Niederlage ist zwar ärgerlich, aber die Leistung an sich war eine deutliche Steigerung. Jakob Fimpel

Besonders im ersten Durchgang luden die Schalker den Gegner durch eigene Ballverluste immer wieder zu Chancen ein. Das gefiel Fimpel zwar nicht, jedoch hob der Trainer die Leistungssteigerung seiner Elf hervor. "Insgesamt haben wir gut verteidigt, besonders in den geordneten Situationen. Wir haben eher durch eigene Fehler etwas zugelassen, aber das gehört dazu. Die Niederlage ist zwar ärgerlich, aber die Leistung an sich war eine deutliche Steigerung", erklärte Fimpel.

Am kommenden Spieltag gastiert der FC Schalke 04 II beim Wuppertaler SV und die U23 von Borussia Mönchengladbach wird den SV Rödinghausen empfangen.