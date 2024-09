Zum ersten Mal in der laufenden Regionalliga-Saison blieb der MSV Duisburg ohne eigenen Treffer. So bewertet Dietmar Hirsch das 0:0 im Spitzenspiel bei Fortuna Köln.

Von außen war alles angerichtet für das Spitzenspiel der Regionalliga West. Doch vom Niveau her hatte das Topspiel zwischen dem SC Fortuna Köln und dem MSV Duisburg nicht das zu bieten, was man im Vorfeld hätte erwarten können.

Im ersten Durchgang verzeichneten die Zebras keine einzige Torchance und nahmen trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang einen unterm Strich glücklichen Punkt aus der Kölner Südstadt mit nach Hause. Die Fortuna war insgesamt die aktivere Mannschaft.

Steffen Meuers Fehlschuss aus der Distanz aufs leere Tor hätte Mitte der zweiten Hälfte der Lucky Punch sein können. Doch nichts wurde es für die Meidericher mit dem erhofften Arbeitssieg. Gegen körperlich überlegene Fortunen fehlte den Gästen über weite Strecken des Spiels der Zug zum Tor. Als es rund um die Bank etwas hitzig wurde, sah Dietmar Hirsch im Übrigen noch seine zweite Gelbe Karte in der laufenden Spielzeit.

Mit dem Ergebnis musste der Trainer am Ende des Tages zufrieden sein. Die Leistung, speziell in den ersten 45 Minuten, wollte Hirsch nicht zu schlecht reden. "Es war ein intensives Spiel. Wir haben gut verteidigt", sagte der 52-Jährige, der am Wochenende Leon Müller in die Dreierkette zurückzog. Joshua Bitter kam hinten rechts nach langer Verletzung zu seinem Startelfdebüt. "Das haben wir uns im Laufe der Woche erarbeitet. Wir haben schon schlechtere Halbzeiten gespielt", sagte Hirsch weiter.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir immer noch nicht bei 100 Prozent. Der Punkt hilft uns, wenn man sieht, wie eng es in der Tabelle weiter ist. Nächste Woche werden wir auch offensiv wieder besser auftreten. Dietmar Hirsch

Trotz nur zwei Zählern aus den vergangenen drei Partien gehört der MSV weiter zur Spitzengruppe in der Regionalliga West. Am kommenden Samstag geht es mit dem nächsten Heimspiel weiter. Dann ist der SC Wiedenbrück zu Gast in der Schauinsland-Reisen-Arena.

