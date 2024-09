Keinen Sieger gab es am 7. Spieltag im heiß erwarteten Spitzenduell zwischen Fortuna Köln und dem MSV Duisburg. Die Partie bot ein überschaubares Niveau und endete torlos.

Dennoch verteidigten die Kölner mit dem Unentschieden die Tabellenführung, der MSV bleibt nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge weiterhin auf Rang drei.

Viel wurde im Vorfeld erwartet von dem Duell zweier ambitionierter Regionalligisten, doch echten Spitzenspiel-Charakter hatte die Partie nicht zu bieten. Die Fortuna war zwar vor 9448 Zuschauern im ausverkauften Südstadion die bessere Mannschaft und hatte mehr Spielanteile, aber überzeugte dennoch nicht komplett. Die beste Chance hatte Marvin Mika, dessen Schuss von MSV-Keeper Max Braune zur Ecke abgewehrt werden konnte (12.).

Wenig später tankte sich Mika über rechts durch, ließ Alexander Hahn stehen und passte auf Stipe Batarilo-Cerdic. Der Flügelspieler schoss links am Tor vorbei (15.). Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Kölner Führung nicht unverdient gewesen. Beim MSV schlichen sich viele Ungenauigkeiten ein, außerdem fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft. Keinen Torschuss brachten die Zebras in den ersten 45 Minuten zustande, dementsprechend waren sie mit dem 0:0 zur Pause gut bedient.

Fortuna Köln: Buer - Ernst, Pernot, Fischer, Afamefuna - Stanilewicz (89. Fünger), Matter (85. Sarpei), Budimbu - Batarilo-Cerdic, Mittelstädt, Mika (73. Biada) MSV Duisburg: Braune - Müller, Fleckstein, Hahn, Coskun - Bitter (72. Montag), Pagliuca (62. Egerer), Bookjans - Meuer (77. Göckan), Fakhro (77. Wegkamp), Sussek (62. Symalla) Schiedsrichter: Dr. Marcel Benkhoff Tore: / Gelbe Karten: Ernst, Matter / Trainer Hirsch Zuschauer: 9448

Auch im zweiten Durchgang erwischten die Südstädter den besseren Start: Einen Distanzschuss von Hendrik Mittelstädt wehrte Braune zur Ecke ab, bei der ein Fortune am zweiten Pfosten an den Ball kam und nur knapp das Tor verfehlte (51.). Dann aus dem Nichts beinahe die Führung für die Meidericher: Der freigespielte Steffen Meuer legte den Ball am Torwart vorbei, traf aber danach aus 30 Metern das leere Tor nicht. Der Versuch landete im Außennetz.

Duisburg sendete ein Lebenszeichen: Ein Freistoß von Jakob Bookjans landete bei Meuer, dessen Kopfball jedoch von Fortuna-Torhüter Felix Buer gefangen wurde (74.). Auf der anderen Seite flankte Dominik Ernst gefährlich von rechts, fand jedoch keinen Abnehmer (75.). Julius Biada fasste sich in der 83. Minute ein Herz aus 30 Metern, wieder war Braune zur Stelle. Es blieb am Ende beim torlosen Remis, ein schmeichelhafter Punktgewinn für die Zebras.

Für den MSV geht es am kommenden Wochenende zu Hause gegen den SC Wiedenbrück wieder um drei Punkte (21. September, 14 Uhr). Fortuna Köln spielt zur gleichen Zeit bei den Sportfreunden aus Lotte.