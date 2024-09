Seit über zehn Jahren haben die Fans der Kickers Offenbach keinen Profifußball mehr gesehen. Das soll sich zur neuen Saison ändern. Aktuell sieht es gut aus.

Es war die Saison 2012/2013 als die Kickers Offenbach das letzte Mal drittklassig und somit im deutschen Profifußball vertreten waren. Eine lange Leidenszeit, die die Fans des immerhin Bundesliga-31. in der ewigen Tabelle mitmachen müssen.

Aber nach der Saison 2024/2025 könnte sich alles ändern. Denn seit seinem Amtsantritt am 1. Juli 2023 hat Christian Neidhart einen klaren Auftrag: Er soll die Kickers zurück in die 3. Liga führen.

Nach Platz elf im ersten Neidhart-Jahr läuft es in der zweiten Saison unter dem Fußballlehrer wie geschmiert: Fünf Siege, drei Remis, macht Platz eins in der Regionalliga Südwest.

Am Freitagabend (13. September) konnten die Offenbacher den Platz an der Sonne festigen - und das im Gipfeltreffen gegen den ärgsten Verfolger Stuttgarter Kickers.

Das Duell der Kickers wollten 10.500 Zuschauer auf dem Bieberer Berg sehen. Die Stimmung war sensationell - und dafür sorgte auch ein ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen. Ron Berlinski erzielte nämlich nach neun Minuten die OFC-Führung. Als Stephen Mensah (90.+2) in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte, kann der Bieberer Berg kein Halten mehr - er bebte wieder einmal!

Der OFC scheint wieder da zu sein. Vielleicht in der nächsten Saison auch in der 3. Liga. Irgendwie wäre es dem Traditionsklub aus Hessen auch zu gönnen. Und wie Aufstieg funktionieren, weiß Neidhart sehr gut.

Der 55-Jährige führte schon den SV Meppen und auch Rot-Weiss Essen in die 3. Liga. Auch wenn er in der Essener Aufstiegssaison zwei Spiele vor Ende beurlaubt wurde, darf er sich den Aufstieg der Essener in der Saison 2022/2023 auf seine Fahne schreiben. Da gibt es auch bei RWE keine zwei Meinungen.

Und Ron Berlinski: Er weiß, wo das Tor steht. Der 30-jährige Vollblutfußballer erzielte für die Kickers in acht Begegnungen vier Treffer und Neidhart darf sich für den Berlinski-Transfer auch ein gutes Näschen bescheinigen.