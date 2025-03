Ron Berlinski kann Kickers Offenbach im Aufstiegsrennen nicht mehr helfen. Der frühere Stürmer von Rot-Weiss Essen wird länger ausfallen.

Schlechte Nachrichten für Kickers Offenbach im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest. Und vor allem schlechte Nachrichten für Ron Berlinski. Der frühere Stürmer von Rot-Weiss Essen zog sich beim 1:1 gegen die Stuttgarter Kickers am Wochenende eine Knieverletzung zu.

Zum Wochenstart teilte der Verein die Diagnose mit: Berlinski hat sich einen Riss im Außenmeniskus des linken Knies zugezogen. Er muss in den kommenden Tagen operiert werden. Die Ausfallzeit beziffert sein Klub auf mehrere Wochen.

"Wir wünschen Ron eine schnelle und gute Genesung!", schrieb der OFC. Bei Instagram meldete sich auch RWE zu Wort und wünschte dem 30-Jährigen eine gute Besserung. Für Berlinski und Offenbach ist das ein Rückschlag.

Denn die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart, ebenfalls ein früherer Essener, muss in der heißen Saisonphase auf einen wichtigen Stürmer verzichten. Berlinski ist seit seinem Sommer-Wechsel von der Hafenstraße an den Main nämlich im Angriff gesetzt und kann neun Toren sowie zwei Vorlagen in 23 Einsätzen solide Werte vorweisen. Nur Sturm-Kollege Dimitrij Nazarov traf häufiger als Berlinski (10).

Beim 1:1 gegen Stuttgart am Wochenende musste er nach einer halben Stunde aufgrund seiner Verletzung ausgewechselt werden. Es war das zweite Remis in Serie für die Kickers, die dadurch vom ersten auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen sind.

Doch es kündigt sich ein spannender Saison-Endspurt an. Offenbach steht nur vier Punkte hinter der U23 der TSG Hoffenheim, die derzeit den Aufstiegsrang eins belegt. Einen Punkt vor Offenbach stehen der FSV Frankfurt und SGV Freiberg.

In eigener Hand hat das Neidhart-Team den Aufstieg aber nicht mehr, direkte Duelle mit dem Top-Trio der Liga stehen an den verbliebenden neun Spieltagen nicht an. Sie müssen auf Patzer der Konkurrenz hoffen und die eigenen Hausaufgaben erledigen. Ron Berlinski kann dabei nicht mehr helfen.