Ein Blick über den Regionalliga-West-Tellerrand: Zur Winterpause hatte die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim einen guten Vorsprung. Dieser ist nun futsch.

1:1-Remis gegen die Kickers Offenbach und ein 1:2 beim FSV Frankfurt: Die TSG Hoffenheim II hat ihren Vorsprung in der Regionalliga Südwest fast verspielt.

Zumindest ist das Rennen um Platz eins und dem damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga wieder spannend. Die Mannschaft von Ex-RWE-Trainer und -Spieler Vincent Wagner liegt zwölf Spieltage vor Schluss zwei Punkte vor dem FSV Frankfurt, drei Zähler vor Kickers Offenbach und jeweils sechs Punkte vor Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg. Diese fünf Mannschaften werden am Ende den Aufstieg unter sich ausmachen.

Nach dem Spiel am Bornheimer Hang in Frankfurter meinte Wagner: "Die Frankfurter haben es gut gemacht und mit ihren Mitteln das Optimum rausgeholt. Auch wir haben die Aufgabe ordentlich angenommen, allerdings verteidigen wir es bei den beiden Gegentreffern nicht erwachsen genug. Die Platzverhältnisse waren der Partie nicht würdig, aber das betraf die Frankfurter ja genauso wie uns. Am Ende ist der Sieg für den FSV nicht unverdient."

Weiter geht’s für Hoffenheim II am Sonntag (9. März, 14 Uhr) gegen den SGV Freiberg.

Aufstellung OFC: Brinkies – Dejanovic, Ünlücifci (Mensah 60.), Nazarov, Barry, Arh Cesen, Urbich (Reuter 75.), Breitenbach (Knothe 81.), Wulff (Mesanovic 60.) Marcos, Moreno Giesel (Korb 75.) Tore: 1:0 Nazarov (Elfmeter, 21.), 2:0 Urbich (45.), 3:0 Nazarov (63.) Zuschauer:6500

Anders war die Stimmungslage bei Offenbach-Trainer Christian Neidhart, der einst RWE zum Aufstieg in die 3. Liga führte. Nach dem 3:0-Sieg über Bahlingen meinte der 56-jährige Fußballlehrer: "Ich hatte vor dem Spiel schon ein mulmiges Gefühl, weil wir wissen, wie schwer diese Partien sind. Wir mussten acht Spieler ersetzen. Aber die Jungs, die reingekommen sind, haben sich wirklich gut eingefunden. Wir haben dem Gegner wenig zugelassen. Wir haben unsere Möglichkeiten gut genutzt. Jetzt freuen wir uns auf die nächste Woche und wollen weiter oben dranbleiben."

Am kommenden Samstag (8. März, 14 Uhr) tritt der OFC bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz an.

Die Statistik zum Spiel

FSV Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim II 2:1 (1:0)

Frankfurt: Ospelt – Von Schrötter, Hildmann, Weißmann, Eichhorn (63. Breir) – Peitz (75. Loebus), Latteier – Celik (63. Sannomiya), De Vecchio – Peters (86. Mourad), Hermes.

Hoffenheim: Verstappen – Carnier (83. Hör), König, Lässig (90. Karataş), Behrens – Tohumcu (46. Ðurić), Dağdeviren – Amaimouni-Echghouyab, Micheler, Hennrich (67. Rehuš) – Mokwa (46. Kalambayi).

Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg

Tore: 1:0 Weißmann (34.), 1:1 Duric (75.), 2:1 Weißmann (82.).

Zuschauer: 1.660.