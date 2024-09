In Köln ist die Vorfreude auf den Fußball-Samstag am 14. September riesengroß. Und es geht diesmal nicht um den großen "Effzeh", sondern die "kleine Fortuna". Der MSV kommt!

Spitzenspiel in der Regionalliga West: Am 7. Spieltag treffen Tabellenführer Fortuna Köln (15 Punkte) und Verfolger MSV Duisburg (13) aufeinander. Und: Nach langer Zeit wird das Südstadion ausverkauft sein.

"Bei uns passen ja 9500 Fans ins Stadion. Wir haben über 9000 Karten verkauft und die restlichen Tickets werden sicherlich bis Donnerstag weg sein. Das Wetter soll auch gut werden und die Hütte ist voll. Wir sind freudig angespannt, was das Spiel gegen den MSV Duisburg betrifft", erklärt Hanns-Jörg Westendorf, Präsident der Fortuna.

Unter den 9500 Fans werden auch rund 2500 Duisburger sein. Dass der MSV ein gefühltes Heimspiel haben könnte, glaubt Westendorf nicht. "Es ist ein echtes Heimspiel für uns. Klar: Die kommen natürlich mit großer Wucht und organisierten Fans. Aber unsere Fans sind auch ordentlich drauf und werden lautstark dagegenhalten", betont Westendorf.

Obwohl es zum Spitzenspiel am Samstag - 14. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - kommt, will der Fortuna-Boss noch nichts davon wissen, dass die Kölner ein Top-Team sind.

"Wir bleiben da ganz gelassen. Ob wir ein echtes Spitzenteam sind, können sie mich gerne nach dem Duisburg-Spiel fragen", sagt er und ergänzt: "Im Ernst: Wir spielen eine gute Saison, haben fünf von sechs Partien gewonnen. Aber mit 15 Punkten hat noch niemand den Klassenerhalt geschafft. Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann ist doch alles sehr eng beieinander. Ich sehe aktuell ein Feld von sieben bis acht Mannschaften, die vorne mitmischen können. Das wird auf jeden Fall alles sehr spannend."

Geht es nach Westendorf, dann bleibt auch der MSV Duisburg der große Aufstiegsfavorit. Das hatte der Kölner Funktionär schon vor der Saison betont und daran hat sich auch nichts geändert.

Der Grund - ganz einfach, meint Westendorf: "Sie haben in der Breite einen Kader, den kein anderer Klub in der Liga besitzt. In Duisburg sind 18 Spieler auf demselben Niveau. Bei den anderen Teams sind es vielleicht elf bis 13. Da darf dann nicht viel in Sachen Verletzungen und Sperren passieren. Vom Papier her bleibt der MSV der große Favorit. Alle anderen Mannschaften versuchen, die Duisburger zu ärgern - wir dann hoffentlich schon am Samstag im Südstadion."