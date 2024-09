Die Vorfreude auf den Regionalliga-Knaller zwischen Fortuna Köln und dem MSV Duisburg steigt. Es dürfte richtig voll werden im Südstadion.

Die Länderspielpause bietet den Teams der Regionalliga West früh eine Verschnaufpause. Wenn es am übernächsten Wochenende weitergeht, wird es richtig heiß: Dann empfängt Fortuna Köln den MSV Duisburg (Samstag, 14. September, 14 Uhr) - ein Topspiel, und wohl auch die erste größere Weichenstellung im Aufstiegskampf.

Denn obschon es für seriöse Prognosen noch zu früh sein dürfte, deutete sich an den ersten sechs Spieltagen an, dass die Kölner und die Duisburger zu den Teams gehören könnten, die ein Wörtchen im Rennen um die Meisterschaft mitzureden haben. Die Fortuna steht zwei Punkte vor dem MSV an der Tabellenspitze.

Da ist es nur logisch, dass der Ansturm auf die Karten für das Duell im Südstadion riesig ist. Über 8000 Tickets setzte die Fortuna bislang ab, das teilte der Verein an diesem Mittwoch mit. Die Gesamtkapazität liegt bei 9500 Plätzen. Gut möglich also, dass der MSV vor ausverkauftem Haus in Köln antritt.

Für Duisburger, die noch keine Karte haben, gibt es schlechte Nachrichten. Der Gästeblock ist bereits ausverkauft. Alle 2632 Tickets sind weg, darüber informierten die Zebras zwei Tage nach dem Start des freien Vorverkaufs. Eine Tageskasse wird es in Köln nicht geben.

Zugleich wies die gastgebende Fortuna darauf hin, dass Zuschauern mit Fanutensilien des MSV Duisburg am Spieltag der Zutritt zu den Stehplätzen der Südkurve verweigert wird.

Dass der SC vor einer derartigen Kulisse aufläuft, ist eine Seltenheit. Mehr als 8000 Zuschauer fanden zuletzt vor über fünf Jahren den Weg ins Südstadion. Am 26. Spieltag der Saison 208/19 sahen 8369 Besucher ein 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern - zu Drittliga-Zeiten.

Und auch der MSV war schon einmal an einem stimmungsvollen Spieltag in Köln beteiligt. Am vorletzten Spieltag der Drittliga-Saison 2016/17 waren 8314 Zuschauern vor Ort. Die Duisburger siegten mit 3:0 und sicherten sich damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga.