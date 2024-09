Passiert noch etwas im Kader des MSV Duisburg? Aktuell stellen sich zwei Gastspieler bei Trainer Dietmar Hirsch vor.

Bis zum Ende der Wechselperiode am Montagabend wurde es an vielen Stellen noch einmal hektisch auf dem Transfermarkt. Beim MSV Duisburg aber nicht: Die Meidericher verzichteten darauf, sich noch einmal zu verstärken.

Womöglich legen sie aber in der kommenden Zeit noch einmal nach. Vertragslose Spieler dürfen ja weiterhin verpflichtet werden, und davon gibt es noch einige. Zwei stellen sich in der Länderspielpause beim MSV vor: Noel Brieden und Kilian Pagliuca.

Beide nehmen derzeit an den Einheiten von Trainer Dietmar Hirsch teil und wollen sich für einen Vertrag in Duisburg empfehlen. Bei Pagliuca handelt es sich um einen Offensivspieler, der als Mittelstürmer oder im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Der 28-Jährige stammt aus der Schweiz, sammelte in Halle, Chemnitz und Jena Drittliga-Erfahrung und spielte bereits in der slowakischen ersten Liga. Zuletzt stand Pagliuca bei Alemannia Aachen unter Vertrag. In 22 Partien trug er vier Tore zum Aufstieg der Kaiserstädter bei. Er weiß also, wie man den Sprung aus der Regionalliga heraus schafft.

Derweil könnte Brieden den MSV zwischen den Pfosten verstärken. Der 22-Jährige war zuletzt in den USA am College aktiv. Zuvor sammelte er bei der Spvg Schonnebeck erste Erfahrungen im Seniorenfußball, absolvierte für die Essener zwei Einsätze in der Oberliga Niederrhein.

Brieden ist ein Kandidat, um das Torhütergespann der Zebras zu ergänzen. Trainer Hirsch hatte in der Vorbereitung bereits erklärt, dass er sich über einen dritten Mann neben Max Braune und Kevin Kunz freuen würde.

Derzeit bereitet sich der MSV auf das Niederrheinpokal-Derby gegen die Sportfreunde Hamborn am kommenden Samstag (7. September, 14 Uhr) vor. In der Regionalliga West wollen die Duisburger nach zwei sieglosen Partien in Serie dann eine Woche darauf wieder in die Erfolgsspur finden. Das Topspiel bei Tabellenführer Fortuna Köln steht an (Samstag, 14. September).