Die Sportfreunde Lotte spielen eine tolle Serie. Der Start des Regionalliga-Aufsteigers ist mehr als gelungen und jetzt wird der Kader noch einmal verstärkt.

Fünf Spiele und 13 Punkte! Mit einem Sieg am kommenden Samstag (7. September, 14 Uhr) gegen Rot-Weiß Oberhausen könnten die Sportfreunde Lotte nach sechs Spieltagen gar die Regionalliga-West-Tabellenführung übernehmen.

"Es sieht aktuell alles super aus und hört sich auch gut an. Wir sind auch zufrieden und wissen auch, dass wir Tabellenführer werden können. Aber dafür haben wir hart gearbeitet. Auch wenn wir gegen drei Aufsteiger und mit Gütersloh und Paderborn zwei Mannschaften gespielt haben, die letzte Saison unten drin waren, hat uns keiner dieser Gegner etwas geschenkt. Deshalb gebührt unserer Mannschaft ein großes Lob", sagt Lottes Aufstiegstrainer Fabian Lübbers.

Am vergangenen Sonntag (1. September) ernteten die Lübbers-Schützlinge Lob und Tadel für die Leistung beim 3:2-Sieg über die U21 des SC Paderborn. Erst folgte Tadel, dann das Lob. Denn zur Halbzeit lag Lotte 0:2 zurück.

"Wir hätten auch mehr Gegentore verdient gehabt. Wir waren in Halbzeit eins nicht da. Die Paderborner Mannschaft konnte sich frei bewegen und schön zocken - das, was U-Mannschaften so sehr lieben. In der Halbzeitpause war es ein bisschen lauter und ich musste meine Jungs, bevor ich irgendwelche taktischen Umstellungen vornahm, an die Basics des Spiels erinnern. Wir mussten Paderborns Talenten die Lust am Spiel nehmen. Das haben wir dann in Durchgang zwei eindrucksvoll getan und uns selbst mit drei Treffern belohnt. Das war stark", berichtet der 32-Jährige.

Gut möglich, dass die Sportfreunde demnächst noch stärker werden. Denn wie RevierSport erfuhr, steht Vincent Schaub kurz vor der Unterschrift am Lotter Kreuz. Der 25-jährige Angreifer hatte erst vor wenigen Tagen seinen bis zum 30. Juni 2025 gültigen Vertrag bei Alemannia Aachen aufgelöst.

Schaub kommt für Aachen, SV Rödinghausen und Fortuna Düsseldorf auf 145 Einsätze (16 Tore, 18 Vorlagen) in der Regionalliga West. "Wir werden an diesem Montag wahrscheinlich noch einen Zu- und Abgang verkünden. Namen kommentiere ich nicht, bis die Tinte trocken ist", sagt Lübbers.

Gut möglich, dass Schaub dann schon am Samstag gegen RWO dabei ist. Vor den Kleeblättern hat Lübbers großen Respekt - allen voran vor Moritz Stoppelkamp.

Lübbers: "Früher war Mike Wunderlich der Ausnahmespieler der Regionalliga, jetzt ist es Moritz Stoppelkamp. Er ist älter, aber wohl noch fitter geworden. Er hat sich für diese Saison einiges vorgenommen und das sieht man auch. Ihn gilt es aufzuhalten. Er ist der Schlüssel des Oberhausener Spiels. Aber sie haben auch andere gute Jungs wie Cottrell Ezekwem, der bei jedem Standard gefährlich ist, in ihren Reihen. Sie schießen, aber fressen auch viele Tore. Das wird ein interessantes Spiel am Samstag."