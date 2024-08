Zum ersten Mal in dieser Saison agierte der MSV Duisburg am Freitagabend mit zwei Stürmern, für Diskussionen sorgte die schnelle Gelb-Rote Karte nach Wiederanpfiff.

Eine wirkliche Erklärung hatte Dietmar Hirsch nicht dafür, dass seine Spieler, die in Paderborn nach ihren Einwechslungen noch Schwung ins Spiel brachten, beim 2:2 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf von Beginn an ran durften, aber im ersten Durchgang doch ein gutes Stück von ihrem Leistungslimit entfernt waren.

Immerhin: Der Trainer des MSV Duisburg hatte in der Kabine nach der ersten Hälfte genug Zeit, zu korrigieren und nahm den unglücklichen Startelfdebütanten Jonas Michelbrink sowie Florian Egerer vom Feld. Mit Leon Müller und dem Anschlusstorschützen Gerrit Wegkamp kam die Offensive dann immer besser ins Rollen und auch das Zusammenspiel mit dem zweiten Angreifer Malek Fakhro funktionierte.

„Das haben wir vorher noch nicht gemacht und tat uns gut“, empfand Hirsch, der am Ende mit dem ersten nicht gewonnenen Heimspiel und dem eingefahrenen Punkt leben musste. Bitter: Das von Dr. Robert Kampka zurückgepfiffene 3:2 von Malek Fakhro war laut Hirsch kein Abseits. „Wir haben es auf dem Tablet und Handy gesehen. Malek war sehr aufgebracht und verärgert. Aber das müssen wir akzeptieren. Am Schiedsrichter hat es nicht gelegen.“

Weit vor der Szene stand der Unparteiische bereits schon einmal im Mittelpunkt, als der erst zur Pause eingewechselte Düsseldorfer Gideon Paul Guzy innerhalb von neun Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog – wegen Ballwegschießens in der Duisburger Hälfte. Hirsch hätte den Platzverweis gerne schon fünf Minuten früher gesehen, in Folge eines harten Fouls gegen Jan-Simon Symalla. „Das war schon grenzwertig und dann gerecht, dass es dann später so kam“, sagte Hirsch.

Sein Trainerkollege Jens Langeneke ging mit, dass der Lapsus seines Spielers zurecht bestraft worden sei. „Aber die erste Gelbe Karte war zu 100 Prozent Ball gespielt“, meinte der Düsseldorfer. Für Hirsch eine „alberne Argumentation“. Fest steht: Der Platzverweis und der schnelle Anschluss zogen das Momentum auf die Duisburger Seite. Nach einer verschlafenen ersten und aufreibenden zweiten Hälfte ging das erste MSV-Remis in der Regionalliga am Ende in Ordnung.