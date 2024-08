Der MSV Duisburg hat nach verschlafener erster Hälfte gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf noch einen Punkt mitgenommen. Das sagt Dietmar Hirsch zur späten Aufholjagd.

Die zweiten Mannschaften liegen den Zebras in der neuen Regionalliga-Saison noch nicht. Nach der Niederlage in Paderborn kam der MSV Duisburg vor über 16.000 Zuschauern im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Immerhin: Durch die Niederlage von Fortuna Köln beim Wuppertaler SV konnte der Abstand zur Tabellenspitze um einen Zähler reduziert werden.

Dennoch, es war die wohl schlechteste erste Halbzeit, die der MSV Duisburg in der noch jungen Viertliga-Spielzeit gezeigt hat. Anfällig in der Defensive, Unvermögen auf dem Weg nach vorne und immer wieder Schlampigkeiten im Spielaufbau. Folgerichtig geriet die Mannschaft von Dietmar Hirsch gegen das Team von Ex-Profi Jens Langeneke mit 0:2 in Rückstand.

Mit zwei Stürmern lief es nach dem Seitenwechsel wesentlich besser. Malek Fakhro, der für Gerrit Wegkamp begann, fehlte aber über die gesamten 90 Minuten das Glück im Abschluss. Der Ex-Münsteraner war es, der die Meidericher mit seinem Anschlusstor ins Spiel zurückbrachte. Unmittelbar, nachdem Gideon Paul Guzy nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Alexander Hahn traf noch zum 2:2, trotz drückender Überlegenheit wurde es am Ende nichts mit dem erhofften dritten Sieg im dritten Heimspiel. „Die Jungs haben sich den Punkt verdient. Trotz langer Unterzahl haben wir die Flanken gut verteidigt und hatten natürlich auch das Quäntchen Glück“, resümierte Langeneke, der sich in Gleichzahl nach der starken ersten Halbzeit noch mehr ausgerechnet hätte.





Sein Gegenüber Hirsch sah ein „komisches Spiel“, in dem die individuellen Fehler zunächst zu „blöden Gegentoren“ geführt haben. „Die bringen einem keine Sicherheit. Wir hatten eine schlechte Box-Besetzung. Keiner ist nachgerückt. Das war zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben Energie, Einsatz, Wille und Leidenschaft gestimmt. Das Ergebnis ist nicht befriedigend, aber wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein.“

In der kommenden Woche geht es am länderspielfreien Wochenende mit dem Zweitrundenspiel im Niederrheinpokal gegen Hamborn 07 weiter. Der Landesligist empfängt den Viertligisten im Duisburger Stadtderby um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena.