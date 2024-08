Der MSV Duisburg konnte in der Regionalliga West trotz eines 0:2-Rückstandes ein Remis gegen Fortuna Düsseldorf II retten.

Fußball-Regionalligist MSV Duisburg hat gegen Fortuna Düsseldorf II die zweite Pleite in Folge verhindert. Trotz eines 0:2-Pausenrückstandes und des nächsten Fehlers von Keeper Max Braune stand es am Ende 2:2-Unentschieden. Ein kurioser Platzverweis auf Seiten der Gäste hatte Folgen.

Dietmar Hirsch nahm im Vergleich zur ersten Saisonpleite gegen Paderborn II drei Änderungen vor: Malek Fakhro begann erstmals für Gerrit Wegkamp als einzige Sturmspitze, Jonas Michelbrink und Jan-Simon Symalla rückten für Steffen Meuer und Leon Müller ins Team. Die Zebras begannen forsch und hatten auch die erste gute Aktion – Symalla scheiterte aus spitzem Winkel an Tobias Pawelczyk (7.).

Doch die Gäste fanden ebenfalls schnell in die Partie und wurden immer stärker. Daniel Bunk erzielte die folgerichtige Führung. Auslöser war ein kapitaler Bock in der MSV-Defensive: Han grätschte den Ball nach innen, Bunk lief frei durch und schob flach zum 1:0 ein (14.).

Den Zebras fiel in der Folge offensiv nicht viel ein, auch die Standards versprühten wenig Gefahr. Dafür sorgte lediglich die eigene Hintermannschaft. Jakob Bookjans Querschläger blieb noch ungestraft (35.), Max Braunes Fehler allerdings nicht. Der Schlussmann ließ einen Flachschuss aus 20 Metern nach vorne prallen, Lennart Garlipp staubte zum 2:0 ab (39.).

Der MSV war zur Pause, die einige Pfiffe mit sich brachte, mit dem 0:2 noch gut bedient.

MSV Duisburg: Braune - Montag (74. Uzelac), Fleckstein, Hahn, Coskun - Michelbrink (46. Müller), Egerer (46. Wegkamp) - Symalla (85. Hartwig), Bookjans, Sussek (59. Meuer)– Fakhro Braune - Montag (74. Uzelac), Fleckstein, Hahn, Coskun - Michelbrink (46. Müller), Egerer (46. Wegkamp) - Symalla (85. Hartwig), Bookjans, Sussek (59. Meuer)– Fakhro Fortuna Düsseldorf II: Pawelczyk - Brodersen, Egouli, Wagemann (46. Guzy), Boller – Bunk (76. Förster), Brechmann (61. Petritt), Majetic, Anhari (90. Yang)– Skolik (61. Savic), Garlipp Tore: 0:1 Bunk (14.), 0:2 Garlipp (39.), 1:2 Wegkamp (55.), 2:2 Hahn (75.) Gelb-Rot: Guzy (55.) Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka Zuschauer: 16.292

Hirsch wechselte zur Pause doppelt, brachte Leon Müller und Gerrit Wegkamp für Florian Egerer und Michelbrink. Und er stellte auf Doppelspitze. Die Zebras kamen gut aus der Kabine, nahmen die 16.292 Zuschauer mit.

In der 55. Minute bekamen sie tatkräftige Unterstützung des Gegners: Der zur Pause eingewechselte und früh verwarnte Gideon Paul Guzy schlug den Ball weg und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Sekunden später der 1:2-Anschluss: Wegkamp nickte eine Flanke von Can Coskun ins lange Eck (55.). Der MSV drückte weiter und kam beinahe zum Ausgleich. Erst konnte der eingewechselte Steffen Meuer eine Flanke von Montag nicht kontrolliert aufs Tor bringen (60.), dann parierte Pawelczyk stark nachdem Wegkamp an einem Bookjans-Abschluss dran war und Andreas Hahn köpfte aufs Tornetz (71.).





Vier Zeigerumdrehungen war es soweit: Hahn stieg nach einer Bookjans-Ecke am höchsten und köpfte zum 2:2-Ausgleich ein (75.). Die Zebras spielten nun auf Sieg und belagerten den Düsseldorfer Strafraum. Ohne Erfolg. Fakhro traf in der Nachspielzeit sogar aus einer knappen Abseitsposition und kurz darauf aus zwei Metern per Kopf das Tor nicht (90+3).

Es blieb beim 2:2-Unentschieden.