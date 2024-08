Der Wuppertaler SV hat Spitzenreiter Fortuna Köln in der Regionalliga West geschlagen. Ein 19-Jähriger leitete den Überraschungssieg ein.

Der Wuppertaler SV hat nach einem durchwachsenen Saisonstart ausgerechnet gegen den Tabellenführer Fortuna Köln am sechsten Spieltag der Regionalliga West den zweiten Sieg eingefahren! Ein 19-jähriger Joker brachte den WSV auf die Siegerstraße - am Ende stand es 3:1 (1:1).

Trotz einer Ausbeute von nur vier Zählern aus vier Spielen kamen die Hausherren mit breiter Brust aus den Startlöchern und gingen bereits nach drei Minuten mit 1:0 in Front. Levin Müller konnte seelenruhig auf Timo Bornemann flanken, der den Ball nur noch einköpfen musste.

Nichtsdestotrotz wollte die Partie anschließend nicht richtig Fahrt aufnehmen, auf beiden Seiten blieb es bei zaghaften Angriffsversuchen. Bis zur 25. Minute, als Hendrik Mittelstädt nach einem hohen Ball von Stipe Batarilo per Direktabnahme den 1:1-Ausgleich erzielte.

Beinahe hätte der WSV prompt wieder die Führung hergestellt. Doch Gästekeeper Felix Buer behielt im Eins-gegen-eins mit Marco Terrazzino die Oberhand. Mit 1:1 ging es in die Pause.

Wuppertaler SV: Luyambula – Müller (78. Nishimura), Bielitza, Dal, Dams, Kefkir (72. Bejdic), Grym, Bilogrevic, Bornemann (72. Munsters), Hagemann, Terrazzino (63. Qashi) Luyambula – Müller (78. Nishimura), Bielitza, Dal, Dams, Kefkir (72. Bejdic), Grym, Bilogrevic, Bornemann (72. Munsters), Hagemann, Terrazzino (63. Qashi) SC Fortuna Köln: Buer – Ernst (82. Hadouchi), Fünger, Fischer, Afamefuna (46. Biada), Pernot, Stanilewicz, Budimbu, Matter (71. Sarpei), Batarilo, Mittelstädt (71. Mika) Schiedsrichter: Jörn Schäfer Tore: 1:0 Bornemann (3.), 1:1 Mittelstädt (25.), 2:1 Bejdic (74.), 3:1 Dal (90.) Zuschauer: 2.389

Nach rund einer Stunde schien Fortuna Köln mit einer Druckphase das Spiel an sich zu reißen. Ein Gegenangriff über Kevin Hagemann, der plötzlich durch war und gerade so an der Führung gehindert werden konnte, diente jedoch als Warnsignal (62.). Zehn Minuten später folgte die tatsächliche Strafe. Der 18-jährige Muhammed Bejdic, Sekunden zuvor eingewechselt, tauchte wie aus dem Nichts frei vor dem Tor auf und schlenzte den Ball über den Innenpfosten zum 2:1 in die Maschen (74.).

Der Rückstand zeigte Wirkung, die Kölner bauten ab. Oktay Dal sorgte mit einem angeschnittenen Schuss aus der zweiten Reihe mit seinem 3:1 für die Entscheidung (90.). Fortuna Köln geht erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz, bleibt aber dank des 2:2-Remis des MSV Duisburg gegen Fortuna Düsseldorf II Spitzenreiter der Regionalliga West.