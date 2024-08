Der MSV Duisburg verlor am 5. Spieltag der Regionalliga West mit 1:2 (0:1) beim SC Paderborn II. MSV-Trainer Dietmar Hirsch war enttäuscht von der Leistung seiner Truppe.

Erstmals in dieser Saison verließ der MSV Duisburg den Platz als Verlierer. Am 5. Spieltag der Regionalliga West verloren die Zebras mit 1:2 (0:1) bei der U21 des SC Paderborn. Zudem mussten die Meidericher die Tabellenführung an den SC Fortuna Köln abgeben, der parallel einen 4:2-Sieg einfuhr.

Joel Vega Zambrano brachte die Paderborner vor 2620 Zuschauern, darunter knapp 2000 mitgereiste Duisburg-Fans, in Führung. Ausgangspunkt war ein großer Bock vom Duisburger Schlussmann Max Braune (41.). Moritz Montag erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer (60.) und ließ auf einen Punktgewinn des MSV hoffen, doch Julius Langfeld entschied die Partie zugunsten der Ostwestfalen (76.).

Der Sieg für den SCP-Nachwuchs war nicht unverdient, da die Zebras nicht an ihre bislang gezeigten Leistungen in dieser Saison anknüpfen konnten. Dementsprechend unzufrieden war MSV-Coach Dietmar Hirsch nach der ersten Niederlage: "Ich habe gesehen, dass wir nur 25 Minuten Fußball gespielt haben. Dann spielen wir eine Kontersituation schlecht aus und kriegen im Gegenzug das 1:2. Danach war es wieder nix. Wenn du nur ungefähr 20 Minuten einigermaßen guten Fußball spielst, dann hast du in der Regionalliga keine Chance, Spiele zu gewinnen."

Kurz nach dem Abpfiff zeigte er sich konsterniert über die Leistung seiner Mannschaft: "Wenn ich wüsste, woran es gelegen hat, dann hätte ich etwas geändert. Aber ich weiß nicht, warum wir so aufgetreten sind. Wir sind erfahren und haben gegen eine U-Mannschaft gespielt, aber wir haben uns nicht unterstützt und nur mitgespielt." Er bemängelte zudem das Anlaufverhalten und den mangelnden Zugriff in der ersten Hälfte.

Die zweite Halbzeit begann verheißungsvoll aus Sicht des MSV, der sich mit dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer belohnen konnte. "Wir haben nach der Pause Tempo und Aggressivität gebracht. Zum richtigen Zeitpunkt machen wir auch das Tor", sagte der 52-Jährige. "Dann fällt das Gegentor nach einem Konter, was passieren kann. Aber dann darf man nicht so einfach wegbrechen. Da erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir unabhängig vom Ergebnis weiterspielen. Das haben wir nicht gemacht", sprach Hirsch Klartext.

An der Einstellung habe es laut dem MSV-Trainer definitiv nicht gelegen. Es haben viele Spieler einfach nicht ihre Topleistung abrufen können. Am nächsten Wochenende empfangen die Duisburger die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf (30. August, 19.30 Uhr) und wollen vor heimischer Kulisse wieder dreifach punkten.