Der MSV Duisburg ging am Freitagabend erstmals in dieser Regionalliga-Saison als Verlierer vom Platz.

Der MSV Duisburg hat am Freitagabend in der Regionalliga West die erste Pflichtspielniederlage der Saison hinnehmen müssen. Auswärts beim SC Paderborn II verloren die Zebras mit 1:2 (0:1). Ausgangspunkt war ein kurioses Gegentor.

Die Hausherren begannen mit mehr Ballbesitz, konnten sich anfangs stark aus dem Pressing der Gäste befreien. Klare Chancen gab es lange nicht. Gefährlich wurde es erst nach 25 Minuten. Und zwar vor dem Tor des MSV.

Dort wollte Maximilian Braune einen langen Ball an der Strafraumkante abfangen, kam aber zu spät, sodass ihn Jascha Brandt umkurven konnte. Doch dessen Hereingabe konnte von Leon Müller entschärft werden. Kurz darauf die nächste Chance. Diesmal zirkelte Brandt den Ball selbst aus der Distanz auf das rechte Eck, Braune war mit einer tollen Parade zur Stelle (26.). Wenig später fand Adrian Bravo Sanchez Mitspieler Julius Langfeld per Freistoß am zweiten Pfosten, der verpasste aber im Fallen knapp (32.).

Kurz vor der Halbzeit war es schließlich so weit: das erste Pflichtspielgegentor für den MSV 2024/2025 - und was für ein kurioses. Paderborns Joel Vega Zambrano erhielt einen Abschlag von Gäste-Keeper Braune an den Kopf, von wo der Ball zum verdienten 1:0 ins Tor trudelte (41.).

SC Paderborn II: Pruhs – Domroese (68. Ritter), Böhmer, Ens, Bäuerle (78. Kojic) – Bravo Sanchez, Krumme, Engelns – Vega Zambrano (68. Stamm), Langfeld (88. Aydogan), Brandt (46. Gleissner) MSV Duisburg: Braune – Montag, Fleckstein, Hahn, Coskun (82. Boutakhrit) – Müller, Egerer (82. Michelbrink) – Meuer (46. Symalla), Bookjans, Sussek (66. Göckan) – Wegkamp (46. Fakhro) Schiedsrichter: Tarik Damar Tore: 1:0 Vega Zambrano (41.), 1:1 Montag (60.), 2:1 Langfeld (76.) Gelbe Karten: Krumme, Gleissner, Kojic Zuschauer: 2620

Dietmar Hirsch wechselte zur Pause doppelt, für Gerrit Wegkamp und Steffen Meuer kamen Malek Fakhro und Jan-Simon Symalla. Letzterer sorgte direkt für Schwung und holte einen Freistoß raus. Martin Ens klärte den direkten Schuss von Can Coskun auf der Linie (49.).

Die Zebras zeigten nun ein anderes Gesicht, spielerisch und taktisch. Der Trainer stellte auf Dreierkette um. Nach einer Stunde folgte der mittlerweile verdiente und zugleich sehenswerte Ausgleich: Moritz Montag vollendete nach einem traumhaften Doppelpass mit Patrick Sussek per Heber zum 1:1 (60.).

Die Gäste drückten weiter, Fakhro scheiterte etwa an Florian Pruhs (67.). Das Tor fiel auf der anderen Seite. Nach einem Konter legte Kevin Gleissner auf Langfeld, der aus kurzer Distanz ins lange Eck traf (76.). Das Tor hatte sich nicht angedeutet.

Die Duisburger stemmten sich gegen die erste Saisonniederlage, droschen viele Flanken in die Box der Paderborner. Diese fanden allerdings keine Abnehmer oder konnten nicht verwertet werden. Es blieb beim 1:2 .