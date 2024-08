Aufatmen beim 1. FC Bocholt: Nach drei Startniederlagen folgte der zweite Pflichtspielsieg in Folge.

Erst der Erfolg im Niederrheinpokal in Duisburg beim Bezirksligisten Rheinland Hamborn und nun der erste Dreier der Saison in der Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt hat seine erste Krise der noch jungen Saison mit zwei Pflichtspielsiegen in Folge gekontert und beendet.

Am Samstag siegte der amtierende Regionalliga-West-Vizemeister mit 3:1 gegen den FC Schalke 04 II. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert erzielten der überragende Raphael Assibey-Mensah, Marvin Lorch und Jan Wellers. Für Schalke II war Tidiane Touré erfolgreich.

Die U23 des FC Schalke 04 hatte sich vor 2508 Fans im Stadion Hünting einiges vorgenommen. Der Schalker Nachwuchs lief die Bocholter extrem hoch an und brachte so auch Torwart Lucas Fox immer wieder in Bedrängnis. Doch die Gastgeber blieben durch ihre Umschaltmomente gefährlich.

So in der 16. Minute: Ein aussichtsreicher Konter von Bocholt über Ali Barak und Marvin Lorch hätte beinahe eine Großchance eingebracht, wenn Lorch nicht an einem Schalker Fuß hängengeblieben wäre.

Die Statistik zum Spiel: 1. FC Bocholt: Fox - Hanke, Riedel, Donner, Barak - Holldack, Mesic (46. Wellers) - Assibey-Mensah (68. Shubin), Lorch (85. Lunga), Akritidis (80. König) - Gösweiner (80. Euschen) FC Schalke 04 II: Podlech - Touré, Zahnen-Martinez (79. Heiserholt), Talabidi (79. Buczkowski), Schmidt - Giesen (18. Barthel), Albutat - Tonye, Breuer (60. Anubodem), Rupil - Hong Schiedsrichter: Tarik Damar Tore: 1:0 Mensah (39.), 2:0 Lorch (51.), 2:1 Touré (64.), 3:1 Wellers (81.) Gelbe Karten: Barak - Breuer Rote Karte: Albutat (45., grobes Foulspiel) Zuschauer: 2508

Um einiges besser machte es in der 29. Minute Raphael Assibey-Mensah: Der starke Flügelspieler setzte sich auf links durch, zog in den Strafraum und schloss ab: Schalkes Luca Podlech parierte aber glänzend.

Bocholt befreite sich vom Schalker Dauerdruck und übernahm das Geschehen. Erst traf der 1. FC Bocholt in Person von Jan Holldack (37.) die Latte, bevor Assibey-Mensah die Hausherren in Führung brachte. Thomas Gösweiner scheiterte zwar zunächst noch an Podlech, aber Assibey-Mensah semmelte den zweiten Ball in die Maschen - 1:0 in der 39. Minute.

Vor der Halbzeit passierte noch das: Erst scheiterte Tidiane Touré an Bocholts Keeper Fox und verpasste das 1:1 und dann verlor Tim Albutat die Nerven. Er grätschte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Marvin Lorch brutal um und sah die Rote Karte.

In Durchgang zwei tat sich der 1. FC Bocholt natürlich gegen zehn Schalker noch einfacher. In der 51. Minute klingelte es dann im S04-Kasten: Die Hälfte dieses Treffers ging aber auf das Konto des bockstarken Assibey-Mensah. Dieser setzte sich unwiderstehlich über links durch, spielte seinen Gegenspieler schwindelig und legte dann gekonnt für Lorch ab, der nur noch einschieben musste - 2:0 (51.).

Doch eine Viertelstunde später holte der 1. FC Bocholt die Gäste aus Gelsenkirchen zurück ins Spiel. Ein katastrophaler Fehlpass des zur Halbzeit eingewechselten Jan Wellers zu Touré, der frei auf Fox zu rannte und sich nicht zweimal bitten ließ - 1:2 (64.).

Schalke drückte und versuchte es, doch in der 69. Minute verhinderte Fox per Glanztat das 2:2. Auf der anderen Seite setzte Bocholt immer wieder starke Konter - wie zehn Minuten vor Schluss: Traumtor für Bocholt! Wellers machte seinen Fehler wieder gut und knallte den Ball aus 25 Metern unter die Latte - 3:1 (81.).