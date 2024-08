Makellos auf der Eins! Es könnte kaum besser beim MSV Duisburg laufen. Es herrscht eine Aufbruchsstimmung, von der Tobias Fleckstein vor Monaten nur hätte träumen können.

Nach vier Spieltagen in der neuen Regionalliga-West-Saison ist der MSV Duisburg immer noch ohne jeden Makel. Die Zebras grüßen von der Tabellenspitze und profitieren unter anderem von einer stetig konzentrierten Defensivarbeit, die mit bis dato null Gegentoren selbstredend die beste Abwehr der Liga bildet.

Tobias Fleckstein, der neben Kapitän Alexander Hahn die Innenverteidigung komplettiert, ist dabei der eher stille, aber unfassbar wichtige Zweikämpfer. Das hat er abermals im Spiel gegen Eintracht Hohkeppel unter Beweis gestellt: "So öfter wir die Null halten, umso besser. Wir haben vorne die Qualität, dass wir immer ein Tor machen können. Die Defensive ist die Basis und wenn wir das immer so hinkriegen, ist schonmal mindestens ein Punkt drin. Das darf gerne so weitergehen."

Der 25-Jährige spielt bereits seit 2020 beim MSV und absolvierte bis dato 108 Pflichtspiele im Zebras-Dress. Er ist einer der wenigen, die nach dem Abstieg aus der 3. Liga auch den Gang mit in die Regionalliga West mitgegangen sind.

Für "Flecki", wie im Kreise der Mannschaft und Fans genannt wird, gab es jedoch nie einen Zweifel, dass er auch in dieser Saison seine Schuhe für den MSV schnüren wird: "Wir haben früh die Gespräche aufgenommen und für mich war es eine Herzensangelegenheit. Die letzte Saison ist tief in mir drin und hat etwas in mir bewegt. Dementsprechend wollte ich das unbedingt wieder gerade biegen und bin froh, dass ich hier bin."

Diese Treue und Mitanteilnahme am Schicksal des Vereins wird von den Fans des MSV aktuell in vollem Umfang belohnt. Auch gegen Hohkeppel waren wieder über 17.000 Menschen in der schauinsland-reisen-arena versammelt und peitschten die Zebras nach vorne.

Ein Gefühl, das den Abwehrmann erfüllt: "Für mich ist es etwas richtig Besonderes, das hier jetzt zu spüren. Ich hatte es die letzten vier Jahre nicht und es gibt mir immer wieder Gänsehaut, wenn ich hier reinlaufe. Es ist der Wahnsinn, was hier los ist. Diese Euphorie spürt man überall und es tut sehr gut."

Die Fans sind da, die Mannschaft gibt alles und die Ergebnisse kommen. Beim MSV Duisburg läuft es und das soll in der nächsten Woche auch so weitergehen. Am Dienstag gastiert die Elf von Dietmar Hirsch bei Blau-Weiß Dingden in der ersten Runde des Niederrheinpokals. In der Liga geht es bereits drei Tage später (23. August/19 Uhr) bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn weiter.