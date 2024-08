Der MSV Duisburg ist mit drei Siegen aus drei Spielen in die Regionalliga-West-Serie 2024/2025 gestartet. Am Freitag, 16. August (19.30 Uhr), kommt Aufsteiger Eintracht Hohkeppel.

Nach nur drei Spieltagen in der Regionalliga West grüßt der MSV Duisburg die Konkurrenz von der Spitze. Der Topfavorit auf den Aufstieg in die 3. Liga hat seine Aufgaben bis dato tadellos gemeistert. Nicht ein einziges Gegentor kassierten die Zebras bisher.

Am Freitag geht es für den Drittliga-Absteiger gegen Regionalliga-Neuling Eintracht Hohkeppel. 18.000 Zuschauer werden an der Wedau erwartet. MSV-Trainer Dietmar Hirsch glaubt nicht, dass sich die Eintracht-Spieler von der Kulisse beeindruckt zeigen werden und warnt vor dem Gegner.

Dietmar Hirsch über...

... die Personalsituation: Bis auf Jannik Zahmel sind alle Spieler voll im Training und einsatzfähig. Joshua Bitter ist auch wieder dabei und absolviert nach der Reha seine erste Trainingswoche."

... die Ausfallzeit von Zahmel: "Es ist schwer zu sagen, wie lange er noch ausfällt. Eventuell ist etwas am Knochen oder an der Sehne. Er muss sich da noch einmal mit einem Arzt beraten, ob er operiert wird oder nicht."

... die Stimmung in der Mannschaft: "Wir sind selbstbewusst und sehr fleißig. Mit jedem Sieg wird die Brust breiter. Es war sehr wichtig, dass wir mit diesen positiven Ergebnissen gestartet sind. So, dass die Spieler auch daran glauben, was wir uns sechs Wochen in der Vorbereitung erarbeitet haben. Im Moment ist wirklich alles sehr positiv und wir sind auf Eintracht Hohkeppel sehr gut vorbereitet."

Ich glaube, dass sie sich auch durch die Zuschauer und die große Kulisse nicht beeindrucken lassen. Der Name des Vereins ist vielleicht unbekannt, aber die Mannschaft hat bekannte Spielernamen Dietmar Hirsch

... den Verbesserungsbedarf: "Das Spiel mit dem Ball muss sich noch verbessern. Wir müssen noch mehr Ballbesitzphasen haben und den Gegner mürbe und müde spielen, um im letzten Drittel unsere Geschwindigkeit einzusetzen. Zudem haben wir im Oberhausen-Spiel leichte Ballverluste gehabt. Das müssen wir auch besser hinbekommen. Ansonsten war ich allen voran in den ersten Spielen mit unserem Umschaltmomenten zufrieden."

... Gegner Eintracht Hohkeppel: "Das ist ein Verein, der in den letzten Jahren oft aufgestiegen ist und sich so aufgestellt hat, um auch in der Regionalliga eine gute Rolle zu spielen. Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich glaube, dass sie sich auch durch die Zuschauer und die große Kulisse nicht beeindrucken lassen. Der Name des Vereins ist vielleicht unbekannt, aber die Mannschaft hat bekannte Spielernamen. Und: Alles das, was ich nicht kenne, muss nicht ungefährlich sein. Wenn man sich den Kader anschaut, dann haben aber auch viele Spieler schon höher gespielt."

... das Ziel für Freitag: "Ein Flutlichtspiel in unserem Stadion ist auch noch einmal etwas Besonderes. Darauf freuen wir uns. Wir sind schließlich auch erfahren und gut. Grundsätzlich haben wir vor jedem Gegner Respekt. Aber wir wollen den Gegner nicht stärker reden als er ist. Wir wollen die Punkte in unserem Stadion behalten."