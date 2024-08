Mit der Beförderung von Max Braune zur Nummer eins des MSV Duisburg hat Dietmar Hirsch die richtige Wahl getroffen. Warum der Keeper so gut in die neue Saison kam.

Vor dem 2:0-Derbysieg des MSV Duisburg in Oberhausen hat sich Max Braune noch lange mit Moritz Stoppelkamp unterhalten. Als einer der wenigen verbliebenen Duisburger aus der Abstiegssaison erinnert sich die neue Nummer eins gerne an die gemeinsamen Zeiten mit dem Routinier zurück.

„Es war ein unglaubliches Gefühl, ihn wiederzusehen. Ich habe mich riesig gefreut. Wir haben uns gefragt, wie es bei uns und unseren Familien so läuft“, teilte der frühere A-Jugend-Schlussmann mit, für den der frühere Bundesligaspieler noch immer eine wichtige Figur in seinem Leben ist. „Wenn was ist, kann ich mich immer bei ihm melden. Das hat mir ,Stoppel‘ auf den Weg gegeben, als er uns verlassen hat. Ein großes Dankeschön dafür.“

Während der 90 Minuten im ausverkauften Stadion Niederrhein ruhte die Freundschaft allerdings. Braune hielt die Bälle, die er halten musste, entschärfte auch einen Distanzschuss von Stoppelkamp und strahlte einmal mehr enorme Ruhe aus.

Sein sicheres und cooles Auftreten führt der 21-Jährige nach dem gewonnenen Zweikampf gegen Neuzugang Kevin Kunz auch auf seine eigene Persönlichkeit zurück. „Ich habe eine gute Einstellung und weiß, was ich kann. Daran halte ich fest und mache mir keine Gedanken über andere Sachen.“

Mit einem „super Gefühl“ ging es für den Torhüter nach dem dritten Zu-Null-Sieg im dritten Spiel zum Feiern vor die Kurve, wo über 6.000 mitgereiste Zebra-Anhänger auf die Mannschaft warteten. „So etwas gab es lange nicht mehr beim MSV. Ich muss mich aber auch bei meinen Vorderleuten bedanken, die gemeinsam und leidenschaftlich gegen den Ball gearbeitet haben. Das ist schon hohes Niveau, Respekt an meine Mannschaft. Ich kann mich immer auf sie verlassen und versuche einfach, ein guter Rückhalt zu sein“, meinte Braune.

Schon am Freitag könnte der Keeper im Heimspiel gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel zum vierten Mal hintereinander ohne Gegentor in die Kabine zurückgehen. Das sei letztmals in der Jugend der Fall gewesen, sagt der Keeper. „Wir wollen einfach so weitermachen. Zu gewinnen und das vierte Mal zu Null zu spielen, wäre natürlich optimal.“

Schon jetzt steht fest: Mit Braune als Nummer eins in die Saison zu gehen, war eine von vielen richtigen Entscheidungen des Trainers zum Regionalligastart.