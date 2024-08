Rot-Weiß Oberhausen hat gegen den MSV Duisburg verloren. Nach der Derbyniederlage schwärmte Sebastian Gunkel von den MSV-Fans.

Rot-Weiß Oberhausen hat auch das zweite Heimspiel in dieser Saison verloren. Nach dem 0:2 gegen den MSV Duisburg bleibt das Team von Trainer Sebastian Gunkel im Niederrheinstadion noch ohne Punkt.

Und es war ja nicht irgendein Spiel, das die Kleeblätter da verloren haben. Das Stadion war mit 14.000 Zuschauern zum wohl einzigen Mal in dieser Saison restlos ausverkauft. Das lag natürlich vor allem an den bis zu 7.000 MSV-Fans, die für eine überragende Stimmung sorgten.

Das griff auch Oberhausens Trainer in der anschließenden Pressekonferenz auf. "Der Support von den Fans war wieder überragend. Es war eine super Kulisse hier", lobte Gunkel zunächst die eigenen Anhänger. Dann richtete er das Wort an seinen Kollegen Dietmar Hirsch: "Ihr habt das gefühlt alle zwei Wochen. Wir leider nicht. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem den einen oder anderen Zuschauer dazugewinnen können, die da Bock drauf haben, weil die Mannschaft wieder das Letzte auf dem Platz gelassen hat und versucht hat, guten Fußball zu spielen."

In der Tat hat RWO vor allem in der zweiten Halbzeit gar nicht so unterlegen ausgesehen, aber richtig gefährlich wurde es vor dem MSV-Tor eigentlich nicht. "Wir waren da einfach nicht gefährlich genug", gab Gunkel zu. "Wie wir Fußball gespielt haben, kann man zufrieden sein, aber um das Spiel zu gewinnen, dazu hat es nicht gereicht."

Da Kevin Kratzsch an beiden Treffern nicht ganz schuldlos war, könnte es in der kommenden Woche zu einer Torwartdiskussion in Oberhausen kommen. Robin Benz dürfte bereits in den Startlöchern stehen.

Klar dürfte nach den drei ersten Saisonspielen sein, dass Oberhausen wohl in dieser Saison nicht in der Spitzengruppe der Regionalliga West zu finden sein wird. Aber sie können dennoch eine gute Rolle spielen und haben ja auch mit dem Sieg beim Wuppertaler SV schon ein Zeichen gesetzt.