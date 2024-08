Der MSV Duisburg hat das Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West mit 2:0 (1:0) gewonnen und damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel eingefahren.

Es wurde mit großer Spannung erwartet, das Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem MSV Duisburg am 3. Spieltag der Regionalliga West. 14.000 Zuschauer strömten ins ausverkaufte Stadion Niederrhein und sorgten für eine tolle Stimmung.

Nach 90 Minuten jubelten die Duisburger, die sich mit 2:0 (1:0) durchsetzen konnten. Die Treffer erzielten Patrick Sussek, der sein bereits drittes Saisontor erzielte (21.), und Leon Müller (75.). Somit hat der MSV neun Punkte auf dem Konto und übernimmt die Tabellenführung, RWO bleibt bei drei Zählern.

Dabei kamen die Hausherren besser in die Partie. Denis Donkor scheiterte mit einem Heber an MSV-Keeper Max Braune, der den Ball aus spitzem Winkel parierte (12.). Die Zebras zeigten sich davon aber nicht beeindruckt - und gingen mit ihrem ersten gefährlichen Abschluss in Front: RWO-Schlussmann Kevin Kratzsch konnte einen Kopfball von Gerrit Wegkamp nur abprallen lassen, Patrick Sussek staubte ab und ließ den MSV-Block ein erstes Mal beben (21.).

Die Führung spielte den Meiderichern natürlich in die Karten. Sie konnten sich auf die Defensive konzentrieren und ließen bis zum Pausenpfiff wenig zu. Einzig bei einem Distanzschuss vom Ex-Duisburger Moritz Stoppelkamp wurde es gefährlich, doch Braune sicherte die Kugel im Nachfassen und hielt die 1:0-Führung fest (44.).

So haben sie gespielt: RWO: Kratzsch - Yalcin, Öztürk, Klaß - Donkor (78. Niemeyer), Ngyombo, Berisha (78. Kayser), Schlax (90. Thissen), Gueye - Stoppelkamp, Kesim (72. Ezekwem). MSV: Braune - Montag, Fleckstein, Hahn, Coskun (68. Göckan) - Müller, Egerer - Sussek (68. Fakhro), Bookjans, Symalla (84. Tugbenyo) - Wegkamp (62. Meuer). Tore: 0:1 Sussek (21.), 0:2 Müller (75.). Gelbe Karten: Kesin, Ngyombo / Montag. Schiedsrichter: Dr. Marcel Benkhoff. Zuschauer: 14.000.

Der zweite Durchgang begann zäh, Duisburg tat nur das Nötigste und agierte passiv. Oberhausen trat offensiver auf und hatte mehr Ballbesitz, entwickelte aber wenig Durchschlagskraft. Immer wieder erstickte die MSV-Defensive die Angriffe der Hausherren im Keim.

20 Minuten vor Schluss setzten die Gäste mal wieder ein Zeichen, als zwei Duisburger im Strafraum eine Flanke von Jakob Bookjans nur knapp verpassten (71.). Nur wenige Momente später machten die Zebras daann aber den Deckel drauf: Leon Müller traf ins kurze Eck zum 2:0 - unter gütiger Mithilfe von RWO-Torhüter Kratzsch (75.), der entscheidend patzte. Von dem Zwei-Tore-Rückstand konnte sich das Team von Trainer Sebastian Gunkel nicht mehr erholen.

Am kommenden Freitag (16. August, 19.30 Uhr) geht es für den MSV Duisburg am 4. Spieltag weiter mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Eintracht Hohkeppel. Rot-Weiß Oberhausen reist am Mittwoch (14. August, 19.30 Uhr) zum 1. FC Viersen für die erste Runde im Niederrheinpokal.